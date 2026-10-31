Из-за теплой осени продлился сезон активности клещей

Общество

Из-за теплой осени продлился сезон активности клещей
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Из-за аномально теплой осени в европейской части России продолжается сезон активности клещей. Опасные членистоногие атакуют людей на дачах, в парках и даже во дворах домов.

Об этом в субботу, 31 октября, написал канал Shot со ссылкой на собственные данные за последние 10 дней.

«Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей. В Курской области зарегистрировали еще 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области клещи покусали 11 человек, а в Волгоградской - 7», - говорится в посте.

Всего пострадали около 3 000 человек.

В Пензенской области управление Роспотребнадзора перестало публиковать статистику по укусам клещей с конца сентября. На тот момент зарегистрировали 3 038 человек, обратившихся к врачам с соответствующей жалобой, 942 из них - дети.

В октябре в регионе отмечалась температура выше средних многолетних значений. Средний месячный показатель составил +6,2...+7,8 градуса.

Клещи атакуют людей вплоть до наступления устойчивых холодов.

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