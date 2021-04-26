Отреставрированный танк Т-34 вернут к краеведческому музею

26.04.2021 | 10:20

В понедельник, 26 апреля, на совещании в региональном правительстве обсудили судьбу здания на улице Белинского, 8. Это объект, реконструируемый вместе с Оборонительным валом.

«Тот проект, который там предполагался (разместить в здании департамент госимущества), не пойдет. Все здание вы отдаете под краеведческий музей. Мы наконец-то развернем наш музей. Тогда у нас будет комплекс: картинная галерея, Спасский собор, Музей одной картины, старый корпус Лермонтовской библиотеки», - перечислил врио губернатора Олег Мельниченко.

По его словам, тот вид, в котором краеведческий музей представлен сейчас, является позором.

«Здание, где сейчас находится музей, постараемся на следующий год в программу капитального ремонта поставить и в этом здании разместим раздел музея, связанный с Великой Отечественной войной. Это будет основная экспозиция плюс дополнительная - пензенцы в локальных конфликтах. И верните танк, он там теперь будет к месту», - отметил Олег Мельниченко.

Обращаясь к врио министра Татьяне Курдовой, врио главы региона подчеркнул, что под такой проект можно получить федеральные средства.

Легендарную боевую машину отремонтировали по инициативе экс-губернатора Ивана Белозерцева. Идею восстановить Т-34, находившийся у краеведческого музея он выдвинул в мае 2019 года. В начале июля танк сняли с постамента и увезли на ремонт.

Его разобрали на узлы и агрегаты, отремонтировали и собрали заново. Многие детали не подлежали восстановлению, но реконструкторы преодолели эту трудность. Некоторые комплектующие изготовили на пензенских промышленных предприятиях без технической документации.

В апреле 2020 года танк удалось завести, он своим ходом покинул цех. Планировалось, что машина примет участие в параде Победы. Однако из-за коронавируса мероприятие отменили и танк оставили на заводе.