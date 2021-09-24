Общество

Ольга Чистякова стала делегатом форума под патронажем В. Матвиенко

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Женщины-лидеры из регионов России, а также стран зарубежья станут участницами третьего Евразийского женского форума, который проводит Совет Федерации ФС РФ совместно с Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств.

Идея создания масштабной мировой площадки предложена спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Евразийский женский форум» - не разовое мероприятие, которое проходит раз в три года. Это постоянная системная работа, направленная на решение проблем внутри страны и развитие женской повестки», - подчеркнула она.

Событие состоится в Санкт-Петербурге и продлится три дня - с 13 по 15 октября.

От Пензенской области участие в работе площадок примет руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова.

«В 2021 году в условиях новых вызовов и угроз, с которыми столкнулся весь мир, форум будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности ради построения стабильного и безопасного будущего. Я расскажу о социальных проектах, которые «Союз женщин России» реализует в Пензенской области», - пояснила Ольга Чистякова.

Традиционно запланирована насыщенная деловая и культурная программа. В рамках форума пройдут стратегические, экспертные и инновационные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги, посвященные актуальным задачам развития экономики и промышленности, внедрения цифровых технологий, сохранения экологии и климата.

Форум проводится на регулярной основе с 2015 года и является масштабной международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем. В нем примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций.

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