Общество

В мэрии Пензы назвали адреса новых детских и спортивных площадок

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В Пензе началась работа по установке новых детских площадок и спортивных комплексов по программе благоустройства дворов. На эти цели городу из регионального бюджета выделено 50 млн рублей.

Новые элементы будут установлены на муниципальной земле по следующим адресам, которые были определены на основе обращений граждан:

- ул. Островского, 2, 4, 18, - проспект Победы, 24;

- ул. Кронштадтская, 11, 13;

- ул. Кронштадтская, 3;

- ул. Сумская, 7, 9;

- ул. Лядова, 22, - проспект Строителей, 59;

- ул. Ленина, 17;

- ул. Ново-Казанская, 10, 14, 18, 20;

- ул. Луначарского, 49;

- ул. Клары Цеткин, 59, 63, 65, 69;

- ул. Чаадаева, 91а;

- ул. Пролетарская, 52, - ул. Дзержинского, 33;

- ул. Пушанина, 13;

- ул. Мира, 2, 6, - ул. Ленинградская, 9, 9а;

- ул. Калинина, 103, 105, 105а, - 1-й проезд Лобачевского, 1;

- ул. Ленинградская, 1, 2, - ул. Попова 20, 22;

- ул. Металлистов, 2, 2а, - ул. Калинина, 84, 86, - ул. Гоголя, 85, - проезд Калинина, 2.

Подрядная организация уже готовит основания во дворах на улицах Ленинградской, 1, 2, - Попова, 20, 22; Ленинградской 9, 9а; Мира, 2, 6. Согласно контракту, работы должны быть завершены в конце октября.

Также аналогичные работы будут проведены на отмежеванных придомовых территориях, которые являются общедолевой собственностью жителей.

«Напрямую выделять средства из бюджета на их благоустройство администрация города не имеет права, поэтому проведен дополнительный конкурс социально значимых проектов. Таким образом планируется благоустроить еще около 13 дворов», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Прием заявок на участие в конкурсе уже завершился, комиссия начала их рассмотрение.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Опять деревья порубят?

Гость||

Да это капля в море, а в основном срач и убогость во дворах! 10 лет назад сделали новую площадку, так от неё уже и следа нет, всю раскурочили и растащили! Дикари!

Имя: Гость
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