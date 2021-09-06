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Общество

Сервис «Обмен фильма» дает подписчикам Wink широкий выбор

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За три месяца с момента запуска бесплатной услуги «Обмен фильма» пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тысяч картин, чтобы провести время с той самой, которую хочется смотреть не отрываясь.

«Обмен фильма» - это возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный фильм и найти вариант, который сделает вечер романтичным или полным адреналина, а может, просто уютно соберет у экрана всю семью.

Пользу сервиса доказывает статистика: зрители смелее выбирают новинки, если кино можно бесплатно заменить. Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли «Мулан», «Тихое место - 2», «Мортал комбат», «Ледяной драйв» и «Гнев человеческий» в переводе Гоблина.

«Иногда планы, настроение или ситуация очень быстро меняются. Спонтанно приезжают друзья, которые уже смотрели купленную вами на вечер комедию. Дети приносят из школы задание, и тогда вместо мистического триллера придется смотреть экранизацию классика. И даже когда все идет по плану, ни хорошая критика, ни высокий рейтинг не оградят нас от разочарования в фильме, который давно запланирован к просмотру. В любой подобной ситуации вечер спасет Wink: с услугой «Обмен фильма» можно легко менять картины, планы и настроение - и только к лучшему», - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

В сентябре стартует яркая новая рекламная кампания в поддержку услуги «Обмен фильма», видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Услуга «Обмен фильма» доступна всем подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор - «Продолжить просмотр» или «Заменить/обменять фильм». Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Список сформируется прежде всего на основе первоначальной покупки с учетом жанра, режиссера и актеров, но у пользователя есть возможность полностью сменить предпочтения, например триллер на мелодраму. Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

Полные условия предоставления услуги «Обмен фильма» доступны на сайте wink.ru.

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