Общество

Липы в центре Пензы вновь оказались в опасности

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В Пензе активисты в очередной раз выразили озабоченность судьбой лип, которые растут в верхней части Московской. Члены местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры считают, что после реконструкции деревья не смогут выжить из-за того, что вокруг них будет неподходящая почва.

«На данный момент мы наблюдаем, что при засыпке котлована чуть выше бывшего магазина «Снежок» вместо чернозема используется песок, а старый грунт остается на расстоянии не более одного-двух метров от стволов деревьев. Как известно, на бедных, песчаных почвах липа растет хуже, а корневая система может иметь горизонтальную структуру. Как перенесут (и перенесут ли) благоустройство Московской оставшиеся деревья?» - говорится в посте в соцсети «ВКонтакте».

Они опасаются, что через год-два многие из здоровых деревьев с пышными кронами превратятся в сухостой.

«Вырастут ли на песчаной почве с минимальным количеством чернозема крупные деревья? Если проект реконструкции учитывает сохранение зеленых насаждений, почему котлован выкопан так близко к деревьям? Почему мы не наблюдаем никакой защиты корневой системы, подсыпки грунта и других мер?» - задались вопросами активисты.

Реконструкция верхней части Московской началась весной. В конце мая рабочие начали валить деревья, что вызвало болезненную реакцию горожан. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели спилить. Подрядчику поставили соответствующую задачу.

«Осталось 63 липы. По проекту благоустройства Московской мы полностью восстанавливаем шаг, увеличиваем приствольные круги. И дополнительно высаживаем новые взрослые деревья. Всего будет высажено вместе с существующими деревьями 122 дерева», - подсчитал ранее глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

В настоящее время в верхней части Московской завершаются работы с сетями. С 8 сентября специалисты приступят к мощению улицы. Закончиться оно должно до 1 декабря.

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Источник — фото vk.com/voopik_pnz
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Гость||

Они уже погубили множество деревьев из-за своей жадности , для них главное побольше использовать песка, плитки и бордюров. Посмотрите например четную сторону М.Горького между Володарского и Московской , зачем сделали такие приствольные круги? Там и в других местах можно было оставить газоны.

Гость||

Какой мэр, такой и город.

Имя: Гость
Комментарий:

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