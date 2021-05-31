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Общество

Сохранение старых лип на Московской может осложнить проведение работ

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Многие признались, что были в шоке, когда увидели, как на Московской падают красавицы липы. Такого начала реконструкции главной улицы города пензенцы не ожидали. Социальные сети заполнили фотографии и видео события, которое люди сразу назвали чрезвычайным происшествием.

«Деревья здоровые были, хорошие липы. Здесь такой запах стоял, здесь так было классно, они создавали тень», - сообщила жительница г. Пензы Оксана.

Утром следующего дня на Московской появился временно исполняющий обязанности губернатора. Олег Мельниченко говорит, что солидарен с горожанами, липы жалко и даже прокладка новых тепловых сетей не оправдание.

«Есть сложившийся исторический образ улицы Московской. И не мы с вами эти липы посадили, и не нам их пилить», - заявил Олег Мельниченко.

Как объяснил глава администрации Пензы, все делалось на законных основаниях, по согласованной документации на реконструкцию улицы.

«Осталось 63 липы. По проекту благоустройства Московской мы полностью восстанавливаем шаг, увеличиваем приствольные круги. И дополнительно высаживаем новые взрослые деревья. Всего будет высажено вместе с существующими деревьями 122 дерева», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

И все же проводящим работы был дан приказ.

«Организуйте процесс так, чтобы там, где у нас деревья, где корневые системы, была ручная копка. Чтобы максимально сберечь деревья на Московской. Я запрещаю их пилить», - пояснил Олег Мельниченко.

Исключение - аварийные и сухие. Однако решение сохранить старые липы может серьезно осложнить проведение работ на Московской. Впереди еще прокладка ливневой канализации.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Уберите лузгина ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Вангую, что все липы срочно признают аварийными и опасными

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я запрещаю их пилить», - пояснил Олег Мельниченко.
Это значит больше не будут пилить?

Гость||

Гость писал(a):

Уберите лузгина ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ
++++++++++++++++++++ Полностью поддерживаю. Не можете сделать не беритесь!

Гость||

7 спилили,на новые 500 000 рублей. Сколько можно освоить бюджетных денег,если спилить оставшиеся 63?

Гость||

Руки бы отпилить тем кто уродует деревья.

Гость||

За погубленное взрослое здоровое дерево в городе пора вводить смертную казнь. ОТ хорошего дерева проку больше, чем от плохого человека

Гость||

Если так, то снимать всех, там у нас , что даровитые есть?

Гость||

Уберите лузгина ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ

-Кто согласен?

-Единогласно!

Гость||

Лузгин убери флаг ЖиВ со здания администрации,как оккупационный там весит.

Гость||

Гость писал(a):

7 спилили,на новые 500 000 рублей. Сколько можно освоить бюджетных денег,если спилить оставшиеся 63?
Вот и пожалеешь И.А. ,как тяжело по крохам собирать 500 миллионов на карманные расходы. С миру по нитке... Сидит-мытарится И.А. а дело его (как дело Ленина) живее всех живых?

Гость||

Липы очень нужны - они обшарпанные фасады скрывают. Фасады никто реставрировать не будет. Но липы летом капают смолой на одежду и волосы и заливают липкой жижей весь тротуар. В общем мне не нравятся. Но Лузгин не нравится намного больше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Есть сложившийся исторический образ улицы Московской. И не мы с вами эти липы посадили, и не нам их пилить», - заявил Олег Мельниченко.
На самом деле исторический образ Пензы - это ивы и ветлы. До революции весь центр был обсажен ими.

Гость||

Сохоанение старых рож тоже мешает

Гость||

Гость писал(a):

Липы очень нужны - они обшарпанные фасады скрывают. Фасады никто реставрировать не будет.
А это у них игра такая . Сделают кое как а потом скажут что надо делать фасады и входные группы , загонят технику на пешеходную зону и по уродуют всю плитку и здравствуй кап. ремонт. Кстати на 2023-2024 год у Лузгина запланирован кап.ремонт набережной! Документы на оф.сайте мэрии в разделе документы .

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Имя: Гость
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