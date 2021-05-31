Сохранение старых лип на Московской может осложнить проведение работ

31.05.2021 | 18:01

Многие признались, что были в шоке, когда увидели, как на Московской падают красавицы липы. Такого начала реконструкции главной улицы города пензенцы не ожидали. Социальные сети заполнили фотографии и видео события, которое люди сразу назвали чрезвычайным происшествием.

«Деревья здоровые были, хорошие липы. Здесь такой запах стоял, здесь так было классно, они создавали тень», - сообщила жительница г. Пензы Оксана.

Утром следующего дня на Московской появился временно исполняющий обязанности губернатора. Олег Мельниченко говорит, что солидарен с горожанами, липы жалко и даже прокладка новых тепловых сетей не оправдание.

«Есть сложившийся исторический образ улицы Московской. И не мы с вами эти липы посадили, и не нам их пилить», - заявил Олег Мельниченко.

Как объяснил глава администрации Пензы, все делалось на законных основаниях, по согласованной документации на реконструкцию улицы.

«Осталось 63 липы. По проекту благоустройства Московской мы полностью восстанавливаем шаг, увеличиваем приствольные круги. И дополнительно высаживаем новые взрослые деревья. Всего будет высажено вместе с существующими деревьями 122 дерева», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

И все же проводящим работы был дан приказ.

«Организуйте процесс так, чтобы там, где у нас деревья, где корневые системы, была ручная копка. Чтобы максимально сберечь деревья на Московской. Я запрещаю их пилить», - пояснил Олег Мельниченко.

Исключение - аварийные и сухие. Однако решение сохранить старые липы может серьезно осложнить проведение работ на Московской. Впереди еще прокладка ливневой канализации.