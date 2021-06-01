В Пензе подрядчику поставили задачу сохранить липы на Московской

01.06.2021 | 08:30

В Пензе до подрядчика, реконструирующего верхнюю часть улицы Московской, довели новые требования, касающиеся сохранения растущих там деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии вечером в понедельник, 31 мая.

«Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов нацелил подрядчика скорректировать работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений», - пояснили представители мэрии.

Сейчас в верхней части Московской проводят капитальный ремонт теплотрассы. В ближайшее время здесь должны быть переложены две ветви водопровода, хозфекальная канализация и сети связи и построена новая ливневая канализация диаметром 700 мм.

«На глубине четырех метров проложим почти метровую трубу для обустройства ливневки. Это позволит собрать воду, чтобы она потоками не стекала вниз по улице. Поперечник улицы маленький и занят коммуникациями. Подрядчику поставлена задача в стесненных условиях отшурфить сети, проанализировать их фактическое положение и организовать работы так, чтобы сберечь зеленые насаждения», - уточнил Магомед Агамагомедов.

Перекрывать улицу для пешеходов не планируют. Пока работы будут идти на левом тротуаре, открытой останется правая часть, и наоборот.

Валить деревья на Московской начали в воскресенье, 30 мая. Это вызвало болезненную реакцию пензенцев. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели спилить.

«Осталось 63 липы. По проекту благоустройства Московской мы полностью восстанавливаем шаг, увеличиваем приствольные круги. И дополнительно высаживаем новые взрослые деревья. Всего будет высажено вместе с существующими деревьями 122 дерева», - подсчитал ранее глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.