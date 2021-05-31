Оставшиеся липы на улице Московской спиливать не будут

В понедельник, 31 мая, врио губернатора Олег Мельниченко и мэр Пензы Андрей Лузгин посетили верхнюю часть улицы Московской, где накануне в рамках реконструкции объекта спилили несколько лип.
У пензенцев это вызвало болезненную реакцию, они начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения.
Врио губернатора осмотрел территорию и пообещал, что больше деревья там валить не будут, только если сухие и гнилые. Такое поручение он дал представителям подрядной организации. Мельниченко подчеркнул, что центр города должен быть с липами.
В вопросе о том, правомерным ли было уничтожение лип, разберется прокуратура.
Ранее в администрации Пензы объяснили, зачем понадобилось спиливать липы.
«Данные работы ведутся в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей. По проекту предусмотрена высадка новых взрослых деревьев», - объяснили им в мэрии.
Речь идет о 68 липах европейских «паллида», стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп.
Столько лет липы не мешали инженерным сетям! Вот же целая проезжая часть - кладите сети сколько влезет. Когда врач лечит горло, ему зубы тоже мешают, но он не выдирает их со словами, что ничего страшного, вставим новые.