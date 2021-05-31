Оставшиеся липы на улице Московской спиливать не будут

31.05.2021 | 10:55

В понедельник, 31 мая, врио губернатора Олег Мельниченко и мэр Пензы Андрей Лузгин посетили верхнюю часть улицы Московской, где накануне в рамках реконструкции объекта спилили несколько лип.

У пензенцев это вызвало болезненную реакцию, они начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения.

Врио губернатора осмотрел территорию и пообещал, что больше деревья там валить не будут, только если сухие и гнилые. Такое поручение он дал представителям подрядной организации. Мельниченко подчеркнул, что центр города должен быть с липами.

В вопросе о том, правомерным ли было уничтожение лип, разберется прокуратура.

Ранее в администрации Пензы объяснили, зачем понадобилось спиливать липы.

«Данные работы ведутся в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей. По проекту предусмотрена высадка новых взрослых деревьев», - объяснили им в мэрии.

Речь идет о 68 липах европейских «паллида», стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп.