Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|11:45
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Общество

Оставшиеся липы на улице Московской спиливать не будут

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В понедельник, 31 мая, врио губернатора Олег Мельниченко и мэр Пензы Андрей Лузгин посетили верхнюю часть улицы Московской, где накануне в рамках реконструкции объекта спилили несколько лип.

У пензенцев это вызвало болезненную реакцию, они начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения.

Врио губернатора осмотрел территорию и пообещал, что больше деревья там валить не будут, только если сухие и гнилые. Такое поручение он дал представителям подрядной организации. Мельниченко подчеркнул, что центр города должен быть с липами.

В вопросе о том, правомерным ли было уничтожение лип, разберется прокуратура.

Ранее в администрации Пензы объяснили, зачем понадобилось спиливать липы.

«Данные работы ведутся в связи с необходимостью реконструкции инженерных сетей. По проекту предусмотрена высадка новых взрослых деревьев», - объяснили им в мэрии.

Речь идет о 68 липах европейских «паллида», стоимость одного дерева - 6 тыс. 141 руб. 29 коп.

Источник — фото anta.belash, instagram.com.
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Гость||

Столько лет липы не мешали инженерным сетям! Вот же целая проезжая часть - кладите сети сколько влезет. Когда врач лечит горло, ему зубы тоже мешают, но он не выдирает их со словами, что ничего страшного, вставим новые.

Гость||

Гость писал(a):

Столько лет липы не мешали инженерным сетям!
Видно так было проще. Еще на закупке новых можно бабла напилить.

Гость||

Лихо начал. Лишь бы после сентября не сдулся

Гость||

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.

Гость||

А дома на Московской никому не мешают? Может, тоже снести, а потом заново отстроить какому-нибудь крупному застройщику....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В вопросе о том, правомерным ли было уничтожение лип, разберется прокуратура
Прокуратура ответит - если вам не нравится, обращайтесь в суд. Это у низ такой ответ под копирку.

Гость||

Гость писал(a):

Вот же целая проезжая часть - кладите сети сколько влезет
Вот рядом целая пешеходная часть, кладите сети сколько влезет.

Гость||

Гость писал(a):

правомерным ли было уничтожение лип, разберется прокуратура.

Как может прокуратура разобраться, если она в любом деле в доле?

Помним как прошло с деревьями в сквере Трех Гвоздик. Не смешите нас вашей воровской прокуратурой.

Гость||

Гость писал(a):

Помним как прошло с деревьями в сквере Трех Гвоздик. Не смешите нас вашей воровской прокуратурой.
Попы в лермонтовском сквере сколько всего порубили!

Гость||

Виновные в уничтожении здоровых деревьев и разбазариванию -распилу бюджетных средств должны нести ответственность - компенсировать стоимость взрослых деревьев с моральным ущербом нанесенным жителям города , к должностным лицам надо применить Статья 293.УК РФ Халатность ч.1 Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции).

Гость||

Гость писал(a):

Прокуратура ответит - если вам не нравится, обращайтесь в суд. Это у низ такой ответ под копирку.
А в суде те же фамилии, как и в прокуратуре и те же хапуги, только в мантиях.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> А дома на Московской никому не мешают? Может, тоже снести, а потом заново отстроить какому-нибудь крупному застройщику....

==============================================

Вот именно... Всё, что кому-то из волков мешает - ДБ съедено.

Гость||

quote="Мотовилов (гость)"]Вот именно... Всё, что кому-то из волков мешает - ДБ съедено.Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать?

Гость||

Похоже, так и останется преступление без наказания.

Гость||

У нас прокуратура приостанавливала лицензии на некоторые маршруты, потому что без конкурса давали. И что? Автобусы как ездили, так и ездят.

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Имя: Гость
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