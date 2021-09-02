Общество

В Пензенской области за неделю клещи атаковали 32 ребенка

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В Пензенской области за минувшую неделю клещи атаковали 75 жителей, в том числе 32 ребенка в возрасте до 14 лет. Данные на четверг, 2 сентября, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе к специалистам с укусами опасных членистоногих обратилось 66 жителей региона, среди них 23 ребенка.

Всего с начала сезона активности клещи атаковали 2 370 человек, в том числе 615 детей. В лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза исследовали 1 677 кровососов (99 - за минувшую неделю). В 264 случаях (15,7%) анализы были положительными.

С января по июль в области диагностировали 18 случаев боррелиоза. Большинство заболевших (17) – жители Пензы. Один пациент из Пензенского района.

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атака клещей, пора звать Йоду с собратьями

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