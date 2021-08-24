Жителей Неверкинского района предупрежают об отключении газа

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых ремонтных работ 8 сентября с 8:00 до 20:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов Неверкинского района.
Речь идет о селах Неверкино, Карновар, Мансуровка, Алешкино, Березовка, Бикмурзино, Джалилово, Дмитриевка, Елшанка, Исикеево, Каменный Овраг, Сосновый Овраг, План, Старая Андреевка, Сулеймановка, Черталей и деревне Криволучье.
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