В 2020 году в регионе на 10 000 населения приходилось 45 врачей

21.06.2021 | 17:21

В 2020 году в Пензенской области насчитывалось 5 808 врачей и 13 848 представителей среднего медицинского звена. Данные обнародовал Пензастат.

Число медработников в регионе увеличилось по сравнению с 2019 годом. Так, на 10 тысяч населения в 2020-м приходилось 45 врачей, в 2019-м - 42,6, медсестер - 107,3 и 105,3 соответственно.

В 2020 году в Сурском крае выросло число терапевтов (с 1 432 в 2019-м до 1 487), акушеров-гинекологов (с 318 до 323), стоматологов (с 576 до 627). Уменьшилось количество хирургов (с 599 в 2019 году до 593) и педиатров (с 488 до 476).

«Что касается среднего медперсонала, в 2020 году жителям региона оказывали помощь 9 730 медицинских сестер (в 2019 году - 9 791), 1 351 фельдшер (1 337), 623 медицинских лабораторных техника (589), 420 акушеров (428), 394 рентген-лаборанта (390)», - добавили в Пензастате.