Общество

Объявлены даты последнего звонка и выпускных вечеров в школах области

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В школах Пензенской области последний звонок для 5 533 одиннадцатиклассников и 11 196 девятиклассников прозвенит 22 мая.

«Выбор даты обусловлен началом государственной итоговой аттестации обучающихся. Первый экзамен по русскому языку выпускники 11-х классов сдадут 25 мая, а выпускники 9-х классов - 24 мая», - пояснили в пресс-службе министерства образования региона.

Выпускной вечер для 11-классников пройдет 26 июня. К этому времени завершится основной период проведения итоговой аттестации, и этот день не является резервным для сдачи ЕГЭ.

В 2021 году праздники по традиции пройдут на территориях школ. При их проведении будут соблюдаться меры и рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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Гость||

А какого числа выпускной 9 классов

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