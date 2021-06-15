В минобре области рассказали, отменят ли ЕГЭ из-за роста случаев COVID-19

15.06.2021 | 17:21

В России растет число случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки. Так, во вторник, 15 июня, объявили о 14 185 новых пациентах. Ужесточены ограничения в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Мурманской области, в Хабаровском крае.

В Пензенской области за сутки впервые за июнь подтвердили 77 случаев коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, рост числа инфицированных не повлияет на проведение государственной итоговой аттестации, она пройдет в плановом режиме.

На данный момент выпускники сдали большую часть экзаменов, включая и такие массовые, как русский язык, математика и история. Остались испытания по иностранным языкам, биологии и информатике. Последнее состоится 25 июня и завершит основной период ЕГЭ.

«Во всех помещениях и аудиториях, задействованных в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а во время экзаменов действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа в помещения и выхода. Также все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты», - напомнили в пресс-службе регионального минобра.