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Общество

Новый зампрокурора области приступил к исполнению обязанностей

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В понедельник, 31 мая, начал исполнять свои обязанности новый заместитель прокурора Пензенской области Евгений Викторович Новиков.

До 20 мая он занимал должность прокурора Центрального района Воронежа, затем был назначен в Пензу.

Евгений Новиков родился в 1979 году, имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в мае 2001 года.

Он начал работать помощником Россошанского межрайонного прокурора и прошел путь до поста прокурора Центрального района Воронежа.

«За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь», - сообщается на сайте прокуратуры Воронежской области.

Евгений Новиков женат и воспитывает трех несовершеннолетних детей.

Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_36
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