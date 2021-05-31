Новый зампрокурора области приступил к исполнению обязанностей

31.05.2021 | 14:32

В понедельник, 31 мая, начал исполнять свои обязанности новый заместитель прокурора Пензенской области Евгений Викторович Новиков.

До 20 мая он занимал должность прокурора Центрального района Воронежа, затем был назначен в Пензу.

Евгений Новиков родился в 1979 году, имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в мае 2001 года.

Он начал работать помощником Россошанского межрайонного прокурора и прошел путь до поста прокурора Центрального района Воронежа.

«За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь», - сообщается на сайте прокуратуры Воронежской области.

Евгений Новиков женат и воспитывает трех несовершеннолетних детей.