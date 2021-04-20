Общество

Вячеслав Кандрашкин стал прокурором Городищенского района

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Старший советник юстиции Вячеслав Александрович Кандрашкин освобожден от должности прокурора Иссинского района и назначен на должность прокурора Городищенского района Пензенской области.

Соответствующий приказ подписал 16 апреля Генеральный прокурор РФ.

Вячеслав Кандрашкин родился в 1985 г. в Пензе. В 2007 году окончил обучение в Пензенском государственном педагогическом университете им. В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».

Проходит службу в органах прокуратуры с июля 2012 года. Состоял в должностях заместителя прокурора и прокурора Иссинского района Пензенской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Пензенской области.

Вячеслав Кандрашкин женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что в Тамалинском районе на должность прокурора назначена Жанна Тюнина.

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Источник — epp.genproc.gov.ru
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Гость||

с 2007 по июль 2012 года где работал?

Гость||

УЧИЛСЯ!!! НА ПРОКУРОРА!!!

Гость||

ТЫ ? ДА.

Гость||

СВОИХ ИЩЕШЬ?

Гость||

Порядочный, не запятнался ни где. Но характер очень не простой

Гость||

Будь ты проклята, натаха кровавая.

Гость||

Надеюсь, хоть этот не заднеприводный?

Имя: Гость
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