Вячеслав Кандрашкин стал прокурором Городищенского района

Старший советник юстиции Вячеслав Александрович Кандрашкин освобожден от должности прокурора Иссинского района и назначен на должность прокурора Городищенского района Пензенской области.
Соответствующий приказ подписал 16 апреля Генеральный прокурор РФ.
Вячеслав Кандрашкин родился в 1985 г. в Пензе. В 2007 году окончил обучение в Пензенском государственном педагогическом университете им. В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция».
Проходит службу в органах прокуратуры с июля 2012 года. Состоял в должностях заместителя прокурора и прокурора Иссинского района Пензенской области.
За примерное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Пензенской области.
Вячеслав Кандрашкин женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ранее сообщалось, что в Тамалинском районе на должность прокурора назначена Жанна Тюнина.
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с 2007 по июль 2012 года где работал?