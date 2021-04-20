Стало известно имя нового прокурора Наровчатского района

20.04.2021 | 15:23

Стало известно о назначении нового прокурора еще в один район Пензенской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора субъекта федерации Светлана Артамонова.

Соответствующий приказ подписал 16 апреля Генеральный прокурор РФ. Согласно документу, юрист 1 класса Александр Сергеевич Занадолбин назначен на должность прокурора Наровчатского района.

Александр Занадолбин родился в 1989 года в городе Мариинске Кемеровской области. В 2011 году окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Проходит службу в органах прокуратуры с марта 2014 года. Состоял в должностях помощника прокурора Шемышейского района, помощника прокурора Первомайского района Пензы, зампрокурора Шемышейского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором региона. Воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В тот же день Генпрокурор РФ подписал приказы о назначении прокуроров в районы Пензенской области. В Городищенский перешел из Иссинского старший советник юстиции Вячеслав Кандрашкин. В Тамалинском кресло прокурора заняла Жанна Тюнина.