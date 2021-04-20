Общество

Стало известно имя нового прокурора Наровчатского района

Печать

Стало известно о назначении нового прокурора еще в один район Пензенской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора субъекта федерации Светлана Артамонова.

Соответствующий приказ подписал 16 апреля Генеральный прокурор РФ. Согласно документу, юрист 1 класса Александр Сергеевич Занадолбин назначен на должность прокурора Наровчатского района.

Александр Занадолбин родился в 1989 года в городе Мариинске Кемеровской области. В 2011 году окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Проходит службу в органах прокуратуры с марта 2014 года. Состоял в должностях помощника прокурора Шемышейского района, помощника прокурора Первомайского района Пензы, зампрокурора Шемышейского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором региона. Воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В тот же день Генпрокурор РФ подписал приказы о назначении прокуроров в районы Пензенской области. В Городищенский перешел из Иссинского старший советник юстиции Вячеслав Кандрашкин. В Тамалинском кресло прокурора заняла Жанна Тюнина.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото epp.genproc.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А толку? Бедные беднеют а богатые воруют. А эти ни чего не делают. Но зарплата у них тоже не плохая..

Гость||

Новость: Савин будет преподавать юридический факультет на тему: как обмануть всех и выйти из воды сухим. Ворую правильно в Пензенской области. Гуляков нас бочкаревских не предаст, мы тоже когда то ему тоже помогли

Гость||

ТЕМА ЛЕКЦИИ, КАК ОБОЙТИ ЗАКОН...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте