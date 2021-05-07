Общество

Зареченцы заткнули фонтан и изувечили качели

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Плоскостной фонтан в центральном парке Заречного постоянно подвергается риску быть сломанным. Сотрудники каждый день достают из его форсунок посторонние предметы.

Например, малыши, которые бегают между струями, запихивают в трубки камни и шишки. А подростки и молодые люди, которые появляются у фонтана вечерами, - пробки от бутылок.

«Вчера, например, мы еле-еле достали из форсунки саморез с чопиком длиной 15 сантиметров. Пришлось даже вызывать специалиста и на достаточно долгое время останавливать фонтан. Никто не против, чтобы по фонтану бегали дети, в этом нет ничего страшного, пусть бегают и играют. Но не надо запихивать в форсунки посторонние предметы. Это приведет к тому, что фонтан сломается и у нас его просто не будет», - цитирует портал «Город Z» обращение к зареченцам директора ЦПКиО Владислава Голубева.

Пострадали и качели, расположенные возле фонтана. Из четырех конструкций действует только одна. Остальные сломали молодые люди, которые умещались по два-три человека на одинарных сиденьях.

В Пензе качелям на Фонтанной площади, установленным в сентябре прошлого года, тоже не раз доставалось от слишком активных пользователей. При катании они пачкали обувью потолок сооружения, расшатывали крепления, обрывали цепи. Последний раз фото изуродованых качелей с перекошенным сиденьем появилось в Сети 31 марта. Автор высказал свою точку зрения: объект испортили вандалы. Но один из комментаторов предположил, что дело в усталости материала элементов.

Источник — gorodz.info
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Гость||

Заречный - город высокой культуры.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

запихивают в трубки камни и шишки. А подростки и молодые люди, которые появляются у фонтана вечерами
Отдайте им кентавра с нашего фонтана, пусть зареченские молодые люди в него запихивают! ))))

Гость||

Гость писал(a):

Отдайте им кентавра с нашего фонтана, пусть зареченские молодые люди в него запихивают! ))))
Энта пять !

Гость||

Установить системы видеонаблюдения! Вандализм прекратится сразу.

Гость||

Надо было головой думать когда такой фонтан устанавливали там где дети гуляют,их что по парку на поводках выгуливать!? Итак от парка одно название осталось,хоть бы для галочки поставили хоть один аттракцион. Вот детишки и развлекаются как могут и нечего обиженных из себя строить!

Гость||

Гость писал(a):

Вот детишки и развлекаются как могут и нечего обиженных из себя строить!
А развлекаться и не ломать ничего вокруг - это сложно? Или ваши дети тоже в доме все крушат и засовывают тряпки в унитаз и забивают чопики в краны?

Гость||

Если дети маленькие, то они еще не понимают, что от этого может сломаться. Пространство должно быть максимально безопасным. И для детей, и для самого пространства. )

Гость||

Вывод: все вандалы из Заречного. Они и приезжают в Пензу, чтобы гадить.

Гость||

Гость писал(a):

А развлекаться и не ломать ничего вокруг - это сложно?
А вам в рабочее время сидеть ничего не делать и водку пить - это сложно? А тут при делах, работа есть!

Гость||

Гость писал(a):

Вывод: все вандалы из Заречного. Они и приезжают в Пензу, чтобы гадить.
И к кентавру явно не ровно дышут)))))

Гость||

Отдайте им кентавра с нашего фонтана, пусть зареченские молодые люди в него запихивают. Поддерживаю

Гость||

Гость писал(a):

А вам в рабочее время сидеть ничего не делать и водку пить - это сложно? А тут при делах, работа есть!
Я надеюсь к вашей работе окружающие также относятся? Кем вы работаете? :)

Гость||

Тоже хотите такую работу?

Гость||

Молодцы.Пусть все засрут там.

Гость||

Гость писал(a):

Тоже хотите такую работу?
Меня моя устраивает. Хочу посмотреть как ваши старания идут прахом, от того, что дикарям просто хочется развлекаться. И у вас всегда работа будет :)

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Имя: Гость
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