Зареченцы заткнули фонтан и изувечили качели

07.05.2021 | 12:59

Плоскостной фонтан в центральном парке Заречного постоянно подвергается риску быть сломанным. Сотрудники каждый день достают из его форсунок посторонние предметы.

Например, малыши, которые бегают между струями, запихивают в трубки камни и шишки. А подростки и молодые люди, которые появляются у фонтана вечерами, - пробки от бутылок.

«Вчера, например, мы еле-еле достали из форсунки саморез с чопиком длиной 15 сантиметров. Пришлось даже вызывать специалиста и на достаточно долгое время останавливать фонтан. Никто не против, чтобы по фонтану бегали дети, в этом нет ничего страшного, пусть бегают и играют. Но не надо запихивать в форсунки посторонние предметы. Это приведет к тому, что фонтан сломается и у нас его просто не будет», - цитирует портал «Город Z» обращение к зареченцам директора ЦПКиО Владислава Голубева.

Пострадали и качели, расположенные возле фонтана. Из четырех конструкций действует только одна. Остальные сломали молодые люди, которые умещались по два-три человека на одинарных сиденьях.

В Пензе качелям на Фонтанной площади, установленным в сентябре прошлого года, тоже не раз доставалось от слишком активных пользователей. При катании они пачкали обувью потолок сооружения, расшатывали крепления, обрывали цепи. Последний раз фото изуродованых качелей с перекошенным сиденьем появилось в Сети 31 марта. Автор высказал свою точку зрения: объект испортили вандалы. Но один из комментаторов предположил, что дело в усталости материала элементов.