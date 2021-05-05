Общество

«Караван» сформировал продуктовые наборы для ветеранов войны

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В среду, 5 мая, в Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны вручат продовольственные наборы, в которые будет вложена открытка - поздравление с Днем Победы от врио губернатора Олега Мельниченко.

По словам врио замминистра труда и соцзащиты региона Елены Егоровой, всего будет подготовлено более 430 продуктовых наборов.

«Их вручат инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. В комплект входят продукты, которые обычно присутствуют на праздничном столе: форель, лососевая икра, мед с грецкими орехами, персики, конфеты «Коркунов», ананасы, сыр, тунец, лукум, пастрома, колбаса коньячная, балык, оливковое масло, консервы из баранины элит-класса. Вес пакета составляет около 5 килограммов», - рассказала она.

Акция проходит ежегодно, и подарки каждый раз определяют исходя из текущей ситуации. В этом году наборы формирует сеть магазинов «Караван».

«В прошлом году мы выдавали наборы весом порядка 15 килограммов. Они в основном состояли из предметов первой необходимости, потому что в тот момент действовал режим самоизоляции. В этом году мы решили организовать ветеранам к 9 Мая праздничный стол. Сеть магазинов «Караван» выбрана из-за того, что в ее ассортименте имеется основная масса продуктов», - пояснила Елена Егорова.

Организацию поздравлений курируют социальные службы региона. К акции подключилось и региональное отделение Союза женщин России. Его руководитель, депутат Заксобрания Ольга Чистякова доставит часть подарков ветеранам своего округа.

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы поколение, которое живо благодаря вашему подвигу, еще долго могло перенимать ваш опыт и жизненную мудрость», - сказала Ольга Чистякова.

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