Врио губернатора рассказал о содержании кладбищ в Европе

29.04.2021 | 09:46

На встрече с представителями пензенских СМИ, которая состоялась в среду, 28 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко высказал свое мнение о содержании кладбищ.

Наболевший вопрос был задан в связи с тем, что пензенцы неоднократно возмущались безобразным состоянием мест захоронений. Так, 31 марта на Восточном кладбище застрял в грязи катафалк. Его пришлось вытаскивать бульдозером.

17 апреля в соцсети «ВКонтакте» появился ролик с кадрами Восточного кладбища: глубокие лужи и выбоины, ямы, размытый грунт существенно затрудняют путь.

Вызывает нарекания и Терновское кладбище, относящееся к Пензенскому району и расположенное на окраине областного центра. Оно изобилует стихийными свалками, старые деревья падают на могилы, обрезка ветвей не проводится.

Сам Мельниченко в конце марта побывал на Новозападном кладбище и был, по его словам, в шоке: даже Аллея Героев оказалась нечищеной от снега и льда. Тогда врио губернатора потребовал срочно навести порядок.

Отвечая на вопрос о кладбищах, Олег Мельниченко напомнил, что они в Пензенской области находится на содержании муниципалитета.

«Есть разные подходы к содержанию кладбищ. К примеру, в Европе существует плата за то, чтобы все содержалось в полном порядке. Другой путь - это выделение бюджетных средств. Я даже на оперативке заострял внимание на том, что впереди Пасха, когда люди, как правило, едут на кладбище. Я говорил местным руководителям, чтобы они обратили особое внимание и приводили кладбища в порядок», - отметил врио губернатора.

Мельниченко добавил, что похоронный бизнес - это сфера, в которой вращаются «серьезные деньги».

Так, бывшего начальника отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Департамента ЖКХ Пензы подозревают в получении взяток. Согласно версии следователей, он получил вознаграждение от десяти работников ритуальных агентств за положительное решение о повторном захоронении на закрытых кладбищах Пензы. Умерших опускали в могилы ранее скончавшихся родственников без представления необходимых документов.