Общество

Коронавирус: более 7 тыс. пензенцев находятся под наблюдением

Печать

Среди 100 заболевших COVID-19, выявленных за последние сутки в Пензенской области, 7 детей в возрасте от 7 до 11 лет. О этом в среду, 31 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

Более половины заболевших - 51 - выявлены в Пензе, по 10 - в Заречном и Мокшанском районе, 6 - в Сосновоборском, по 5 - в Иссинском и Шемышейском, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Малосердобинском и Пензенском, по 1 - в Белинском, Бессоновском, Кузнецком, Никольском и Сердобском районах.

За сутки в регионе обследовано ПЦР-методом 2 524 человека, проведено 2 705 исследований. В общей сложности тесты на COVID-19 прошло 61,38% населения региона.

С начала эпидемии в Пензенской области подтверждено 42 019 случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся 7 136 человек, сняты с контроля 99 139.

Впервые количество суточное количество случаев COVID-19 превысило 100 23 мая 2020 года (тогда было сообщено о 102 пациентах). Следующий переход за планку с отметкой 100 наблюдался 8 июня (108 человек). В августе и сентябре показатель не превышал сотню (самое большое количество заболевших - 99 - наблюдалось 18 сентября. Однако 7 октября суточный прирост заболевших составил 101, и с этого дня он увеличивался.

Максимальное количество заболевших за сутки было зарегистрировано 21 января 2120 года - 236 новых случаев инфицирования. После этого показатель начал снижаться, а с февраля в регионе наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению ежесуточного числа заболевших.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

У меня теща под наблюдением. Присматриваю за ней. А то все время что-то норовит натворить.

Гость||

Гость писал(a):

У меня теща под наблюдением. Присматриваю за ней. А то все время что-то норовит натворить.
Хочешь хорошие отношения с тёщей, стань ей любовником))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте