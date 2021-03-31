Коронавирус: более 7 тыс. пензенцев находятся под наблюдением

31.03.2021 | 13:56

Среди 100 заболевших COVID-19, выявленных за последние сутки в Пензенской области, 7 детей в возрасте от 7 до 11 лет. О этом в среду, 31 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

Более половины заболевших - 51 - выявлены в Пензе, по 10 - в Заречном и Мокшанском районе, 6 - в Сосновоборском, по 5 - в Иссинском и Шемышейском, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Малосердобинском и Пензенском, по 1 - в Белинском, Бессоновском, Кузнецком, Никольском и Сердобском районах.

За сутки в регионе обследовано ПЦР-методом 2 524 человека, проведено 2 705 исследований. В общей сложности тесты на COVID-19 прошло 61,38% населения региона.

С начала эпидемии в Пензенской области подтверждено 42 019 случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением находятся 7 136 человек, сняты с контроля 99 139.

Впервые количество суточное количество случаев COVID-19 превысило 100 23 мая 2020 года (тогда было сообщено о 102 пациентах). Следующий переход за планку с отметкой 100 наблюдался 8 июня (108 человек). В августе и сентябре показатель не превышал сотню (самое большое количество заболевших - 99 - наблюдалось 18 сентября. Однако 7 октября суточный прирост заболевших составил 101, и с этого дня он увеличивался.

Максимальное количество заболевших за сутки было зарегистрировано 21 января 2120 года - 236 новых случаев инфицирования. После этого показатель начал снижаться, а с февраля в регионе наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению ежесуточного числа заболевших.