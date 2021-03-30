«Ростелеком» построил гигабитную сеть в новом жилом комплексе

30.03.2021 | 10:40

В Пензе «Ростелеком» построил современную гигабитную сеть в трех многоэтажных домах, возведенных группой компаний «Территория жизни» в микрорайоне «Арбековская застава».

Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу и высокую скорость передачи данных.

Свыше 700 пензенских семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с, смотреть более 400 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах. По запросу клиентов сотрудники компании «Ростелеком» подключат видеонаблюдение и систему «Умный дом» для обеспечения безопасности жилья и контроля ситуации в квартире.

«Это наш первый опыт строительства гигабитной сети в многоэтажных домах Пензы. Технология GPON имеет большой потенциал пропускной способности на долгие годы вперед. По одному оптическому кабелю, проложенному сразу в квартиру, жители имеют возможность одновременно пользоваться не только комплексом цифровых сервисов, но и подключать к сети различные умные гаджеты и мобильные устройства на высокой скорости», - прокомментировал исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«В группе компаний внедрены смарт-стандарты, которые мы применяем в строительстве. Это умный подход к организации пространства в микрорайоне, жилом дворе, подъезде и квартире. Еще на стадии строительства дома совместно с провайдерами планируется возможность прокладки кабеля в здании, чтобы новоселы сразу же могли пользоваться телеком-услугами. Мы рады, что «Ростелеком» первым начал применять технологию GPON в наших домах. Надеюсь, что жители останутся довольны высокой скоростью соединения и качеством сервисов», - говорит директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Пользователям гигабитных сетей «Ростелекома» доступны пакетные предложения «Технологии выгоды», «Технологии выгоды +», «Игровой комбо 4 в 1», «Игровой комбо 4 в 1+». В основе этих тарифов - сверхскоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, а также мобильная связь с включенным пакетом минут и СМС.

Подробнее об услугах можно узнать в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8(800) 100-08-00.