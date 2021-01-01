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Общество

В Пензе сменился руководитель ритуальной организации «Спецбюро»

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Во вторник, 29 декабря, администрация Пензы расторгла трудовой договор с врио директора МУП «Спецбюро» Любовью Курамшиной. Исполняющим обязанности руководителя ритуальной организации стал Александр Царев.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Поводом для кадровых перестановок стало появление 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» видео, сделанного на Новозападном кладбище, заваленном снегом. Работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб пришлось везти к могиле на санках.

Информация дошла до губернатора Ивана Белозерцева, который раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюро», распорядился снять руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека».

Также он обратился к мэру Андрею Лузгину с просьбой объявить взыскание заместителю главы по ЖКХ.

В свою очередь, Андрей Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

«У нас основная масса захоронений происходит на Восточном кладбище, оно было в лучшем состоянии, чем Новозападное. Как бы это ни было прискорбно в XXI веке, но иногда мы по-прежнему пользуемся санями для движения между могилами - невозможно расчистить все тропинки. Не считаю это нормальным, тем не менее ситуация такова, какая она есть», - сказал мэр.

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Гость||

Те ,кто позволяет с собой так обращаться, достойны только такого отношения

Гость||

А на чемодановское кладбище им насрать,они про нево и не знают,потомушто не местные

Гость||

Гость писал(a):

Те ,кто позволяет с собой так обращаться, достойны только такого отношения
болобол интернетный

Гость||

Этот Царев уже два года в мупе замом числится и причастен, видимо, к доведению предприятия до банротства. Вот вам и допропорядочный человек.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

руководителя МУПа с должности и найти на его место «добропорядочного человека».
Почему добропорядчного в кавычках? Поставят ещё "того парня"?

Имя: Гость
Комментарий:

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