29.12.2020 | 13:58

Во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции в администрации Пензы мэр Андрей Лузгин прокомментировал инцидент на Новозападном кладбище, когда гроб с телом покойного пришлось везти к месту захоронения на санках, поскольку все было завалено снегом.

Видео, запечатлевшее процесс перевозки, появилось в пензенских пабликах 27 декабря и вызвало возмущение пользователей.

«Думали, что достигли дна, но постучали снизу...», «Никому нет ни до чего дела, все только зарплаты хотят получать, а следить за всем этим никто не хочет. На самом деле позор и наплевательское отношение», - констатировали пензенцы.

Андрей Лузгин признал, что дороги на кладбище в тот момент действительно были в плохом состоянии.

«К сожалению, в 9:00 у нас не было убрано ни одного объекта в городе, чтобы можно было пользоваться. У нас основная масса захоронений происходит на Восточном кладбище, оно было в лучшем состоянии, чем Новозападное. Как бы это ни было прискорбно в XXI веке, но иногда мы по-прежнему пользуемся санями для движения между могилами - невозможно расчистить все тропинки. Не считаю это нормальным, тем не менее ситуация такова, какая она есть», - сказал мэр.

Он добавил, что директор МУП «Спецбюро» в настоящий момент оформляет увольнение. Накануне губернатор Иван Белозерцев поручил найти на место руководителя «добропорядочного человека».