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Общество

Андрей Лузгин прокомментировал инцидент на Новозападном кладбище

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Во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции в администрации Пензы мэр Андрей Лузгин прокомментировал инцидент на Новозападном кладбище, когда гроб с телом покойного пришлось везти к месту захоронения на санках, поскольку все было завалено снегом.

Видео, запечатлевшее процесс перевозки, появилось в пензенских пабликах 27 декабря и вызвало возмущение пользователей.

«Думали, что достигли дна, но постучали снизу...», «Никому нет ни до чего дела, все только зарплаты хотят получать, а следить за всем этим никто не хочет. На самом деле позор и наплевательское отношение», - констатировали пензенцы.

Андрей Лузгин признал, что дороги на кладбище в тот момент действительно были в плохом состоянии.

«К сожалению, в 9:00 у нас не было убрано ни одного объекта в городе, чтобы можно было пользоваться. У нас основная масса захоронений происходит на Восточном кладбище, оно было в лучшем состоянии, чем Новозападное. Как бы это ни было прискорбно в XXI веке, но иногда мы по-прежнему пользуемся санями для движения между могилами - невозможно расчистить все тропинки. Не считаю это нормальным, тем не менее ситуация такова, какая она есть», - сказал мэр.

Он добавил, что директор МУП «Спецбюро» в настоящий момент оформляет увольнение. Накануне губернатор Иван Белозерцев поручил найти на место руководителя «добропорядочного человека».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

когда будет крематорий?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нас основная масса захоронений происходит на Восточном кладбище, оно было в лучшем состоянии, чем Новозападное.
На Восточном быдло всякое хоронят, в отличие от Новозападного, которое для непростых и достойных людей. Кто не понимает эту разницу, не может занимать ответственные должности в муниципальных службах!

Гость||

Покойники нужнее, такая реакция власти нужна для живых людей.

Прально говорят будет труп тогда отреагируем.

Гость||

Гость писал(a):

29.12.2020
Никогда. Инвесторы отказались.

Гость||

Надо по всей Пензе гроб на санках провести дороги идеальными наверно будут.

Гость||

От перемены мест слагаемых, сумма не меняется....где гарантия, что новый руководитель будет более ответственно относиться к своим обязанностям

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, в 9:00 у нас не было убрано ни одного объекта в городе, чтобы можно было пользоваться. У нас основная масса захоронений происходит на Восточном кладбище, оно было в лучшем состоянии, чем Новозападное.
А кто, стесняюсь спросить, в 9:00 проверял состояние Восточного кладбища, сделав вывод о том, что оно лучше? А если кто-то и проверил, то выяснив, что Новозападное кладбище утопает в снегу, почему не принял никаких мер, а МЭР?

penzainform.ru писал(a):

невозможно расчистить все тропинки. Не считаю это нормальным, тем не менее ситуация такова, какая она есть»
Если это сделать невозможно, о чём тогда вообще идёт речь? Сидите дальше и получайте зарплату за свою некомпетентность!

Гость||

Ты уже всех достал с крематорием на большее мозгов нет. Для тебя построят.

Гость||

эт надо же так признать свою немощность в решении тех проблем которые он обязан решать так что бы комар носу не подточил за свою не малую зарплату и остаться дальше работать спокойно так

Гость||

О покойниках заботы больше, чем о живых. Лучше бы возбудились, господа "вброшенные", по поводу вакханалией с ценами на продукты, проезд и жкх.

Имя: Гость
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