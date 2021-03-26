Итоги недели: взятка Козину, дело Белозерцева, в ожидании врио

26.03.2021 | 18:19

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

В первом сюжете говорится о главе районной администрации Сергее Козине. Его взяли с поличным при получении 200 000 рублей от одной из фирм.

Деньги ему дали за перераспределение границ земельного участка. Посредником выступил другой чиновник - глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

Козина заключили под стражу, Есенкова отправили под домашний арест.

Вторая новость - подробности по делу Ивана Белозерцева.

Защита подала апелляцию на решение московского суда об аресте бывшего губернатора Пензенской области. Адвокат просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Между тем Иван Белозерцев продолжает сидеть в ИВС на Петровке. Все необходимые лекарства ему выдаются.

Свою вину экс-губернатор не признает, утверждая, что арест стал для него неожиданностью. Что работал он хорошо, все госпрограммы выполнял и вообще - патриот.

Подаренные часы хотел вернуть, но не успел из-за пандемии.

Третий сюжет - о Пензенской области, оказавшейся без губернатора.

По состоянию на 18:00 26 марта Путин так и не назначил врио. Регион остается без руководителя уже три дня.

Врио председателя правительства Николай Симонов заявил, что все работают как обычно, зампреды и министры на местах, за исключением тех, кто в командировке, в отпуске или на больничном.

Песков пояснил: президенту требуется определенное время для назначения врио.

Область продолжает жить в режиме ожидания.