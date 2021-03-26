Итоги недели: взятка Козину, дело Белозерцева, в ожидании врио

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.
В первом сюжете говорится о главе районной администрации Сергее Козине. Его взяли с поличным при получении 200 000 рублей от одной из фирм.
Деньги ему дали за перераспределение границ земельного участка. Посредником выступил другой чиновник - глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.
Козина заключили под стражу, Есенкова отправили под домашний арест.
Вторая новость - подробности по делу Ивана Белозерцева.
Защита подала апелляцию на решение московского суда об аресте бывшего губернатора Пензенской области. Адвокат просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Между тем Иван Белозерцев продолжает сидеть в ИВС на Петровке. Все необходимые лекарства ему выдаются.
Свою вину экс-губернатор не признает, утверждая, что арест стал для него неожиданностью. Что работал он хорошо, все госпрограммы выполнял и вообще - патриот.
Подаренные часы хотел вернуть, но не успел из-за пандемии.
Третий сюжет - о Пензенской области, оказавшейся без губернатора.
По состоянию на 18:00 26 марта Путин так и не назначил врио. Регион остается без руководителя уже три дня.
Врио председателя правительства Николай Симонов заявил, что все работают как обычно, зампреды и министры на местах, за исключением тех, кто в командировке, в отпуске или на больничном.
Песков пояснил: президенту требуется определенное время для назначения врио.
Область продолжает жить в режиме ожидания.
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