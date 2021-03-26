Общество

Итоги недели: взятка Козину, дело Белозерцева, в ожидании врио

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По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

В первом сюжете говорится о главе районной администрации Сергее Козине. Его взяли с поличным при получении 200 000 рублей от одной из фирм.

Деньги ему дали за перераспределение границ земельного участка. Посредником выступил другой чиновник - глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

Козина заключили под стражу, Есенкова отправили под домашний арест.

Вторая новость - подробности по делу Ивана Белозерцева.

Защита подала апелляцию на решение московского суда об аресте бывшего губернатора Пензенской области. Адвокат просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Между тем Иван Белозерцев продолжает сидеть в ИВС на Петровке. Все необходимые лекарства ему выдаются.

Свою вину экс-губернатор не признает, утверждая, что арест стал для него неожиданностью. Что работал он хорошо, все госпрограммы выполнял и вообще - патриот.

Подаренные часы хотел вернуть, но не успел из-за пандемии.

Третий сюжет - о Пензенской области, оказавшейся без губернатора.

По состоянию на 18:00 26 марта Путин так и не назначил врио. Регион остается без руководителя уже три дня.

Врио председателя правительства Николай Симонов заявил, что все работают как обычно, зампреды и министры на местах, за исключением тех, кто в командировке, в отпуске или на больничном.

Песков пояснил: президенту требуется определенное время для назначения врио.

Область продолжает жить в режиме ожидания.

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Гость||

Арестуйте ещё несколько,разного ранга!!! Спасибо от трудового народа!!!

Работайте братья! С праздником Вас!!!

Гость||

А Москвин поздравил Росгвардейцев?

Гость||

Скоро у нас и ИО ,не останется,кому будем и на кого жаловаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на 18:00 26 марта Путин так и не назначил врио. Регион остается без руководителя уже три дня.
Валерий Савин на низком старте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Песков пояснил: президенту требуется определенное время для назначения врио.
Потому что кадровый резерв на Пензу распылять не хочется.

Гость||

Всех бы ворюг и хапуг пересажали бы

Гость||

На низком старте на нары?

Гость||

Гость писал(a):

На низком старте на нары?
Неа.

Гость||

В Москве наверное аукцион проходит, лот-должность Губернатор Пен обл. Торги идут полным ходом.

Гость||

Гость писал(a):

В Москве наверное аукцион проходит, лот-должность Губернатор Пен обл. Торги идут полным ходом.
Пензенская область никому не нужна. Нелеквид.

Гость||

превратили страну в коррупционную помойку, жируют так, что стыдно на весь мир, а они ещё и гордятся этим

Гость||

Гость писал(a):

А Москвин поздравил Росгвардейцев?
а причем тут Москвин, он же охотник?

Гость||

Грустно то, что кого бы не назначили, для простых людей ничего не изменится.

Гость||

Бедные школы, только на портрет губернатора потратились, а его сняли. Теперь придется новые покупать.

Гость||

поцоны

губером пензенской области будет единоросс

вспомните потом мои слова

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