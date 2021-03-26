Криминал

Дело о взятке: суд избрал меру пресечения Козину и Есенкову

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Суд выбрал меру пресечения для главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Алексея Есенкова. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

24 марта чиновников задержали с поличным при передаче денег.

По данным следствия, 24 марта Козин через Есенкова получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Оперативники изъяли деньги. В отношении обоих госслужащих возбудили уголовное дело.

По решению суда Сергей Козин заключен под стражу на два месяца, Алексей Есенков отправлен под домашний арест на тот же срок.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

неправильно! оба замешаны в одном деле, значит наказание для обоих должно быть одинаковым- под стражу!

Гость||

Поддержали Ивана!!!

Гость||

Атпускай!

Гость||

А у гендиректора ООО какая мера? Или он проявил гражданскую сознательность и вывел мздоимцев на чистую воду?

Гость||

Есенков, видимо, дает показания на Козина, а то все отрицает?

Гость||

Гость писал(a):

А у гендиректора ООО какая мера? Или он проявил гражданскую сознательность и вывел мздоимцев на чистую воду?
В новости об этом написано. Ты слепой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности
Когда будут фотографии жилищ главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Алексея Есенкова? Народ хочет увидеть несметные богатства!

Гость||

Область кишит жульем ,взяточниками и коррупционерами.Позор!

Имя: Гость
Комментарий:

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