Дело о взятке: суд избрал меру пресечения Козину и Есенкову

26.03.2021 | 16:13

Суд выбрал меру пресечения для главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Алексея Есенкова. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

24 марта чиновников задержали с поличным при передаче денег.

По данным следствия, 24 марта Козин через Есенкова получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Оперативники изъяли деньги. В отношении обоих госслужащих возбудили уголовное дело.

По решению суда Сергей Козин заключен под стражу на два месяца, Алексей Есенков отправлен под домашний арест на тот же срок.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений. По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности», - резюмировала Татьяна Махницкая.