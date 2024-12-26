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Общество

PenzaInform.ru держит читателей в курсе событий уже 13 лет

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26 декабря порталу PenzaInform.ru исполняется 13 лет. Проект начал работать накануне нового, 2012 года.

На протяжении всего этого времени коллектив сетевого издания ежедневно делает все, чтобы держать читателей в курсе событий.

По статистике LiveInternet на 26 декабря 2024 года, портал PenzaInform.ru является первым по посещаемости среди всех сайтов в регионе.

За прошедший год, по данным счетчика «Яндекс.Метрика», зафиксировано 18 153 494 визита на PenzaInform.ru, количество просмотров за тот же период составило 35 990 213.

По состоянию на декабрь индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона и более чем в 3 раза опережает ближайшего конкурента. На ИКС влияют уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей.

PenzaInform.ru читают как рядовые граждане, так и представители власти, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов.

Узнавать новости жители Пензы и области могут не только на самом сайте PenzaInform.ru, но и из канала PenzaInform в Telegram, куда попадает самое интересное. Количество его подписчиков уже превысило 33 тысячи, а в комментариях можно обменяться мнениями по поводу событий.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» также есть группы PenzaInform.ru, количество их подписчиков составляет 61 тысячу и 43 тысячи человек соответственно.

Сетевое издание «ПензаИнформ» благодарит своих читателей за преданность.

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