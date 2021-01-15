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Общество

Возобновлено автобусное сообщение между Пензой и Саратовом

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В пятницу, 15 января, возобновились рейсы из Пензы в Саратов.

Накануне автобусное движение между городами было временно приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В ночь на 14 января на регион обрушился снегопад с метелью и порывистым ветром. К расчистке снега привлекались не только работники дорожных служб, но и сотрудники других организаций. Из-за непогоды было запрещено организованно вывозить детей на какие-либо конкурсы или соревнования.

15 января снегопад прекратился, ветер стих. Как сообщили в справочной службе Пензенского объединения автовокзалов, рейсовые автобусы вновь вышли на маршрут Пенза - Саратов.

По словам начальника Пензенского гидрометцентра Валентины Неворотовой, 16-го числа в регионе будет обильный снегопад, но ветер будет слабее. 17-го везде ожидается слабый снег, температура -12 °С...-17 °С, на востоке области - до -21 °С. 18-го будет холодно, но без осадков, 19-го ожидается небольшой снег и морозы до -25...-30 °С.

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