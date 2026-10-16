В маршрут № 102 из Заречного до ПГУ внесли изменения

С понедельника, 19 октября, изменится маршрут № 102 (из Заречного до ПГУ), сообщили компания-перевозчик.

Автобус, следующий из закрытого города до ПГУ через микрорайон ГПЗ, после остановки «ПГУ» на улице Красной отправится до аграрного университета в Ахунах.

Потом автобус поедет в Заречный через КПП № 20 до конечной остановки «Дворец спорта».

Транспорт до ПГУ ходит только по рабочим дням недели. У автобуса № 102 один рейс, он отправляется с остановки «132-й квартал» в 6:30.

На время летних каникул маршрут отменялся.