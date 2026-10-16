В 2027 году пенсии в России проиндексируют 2 раза

Общество

В 2027 году пенсии в России проиндексируют 2 раза
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С 2027 году в России переходят на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Последние несколько лет их повышали один раз в год.

С 1 февраля выплаты поднимут на уровень официальной инфляции 2026 года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда России.

Размер повышения составит 6,8% и 3,3% соответственно, сообщил председатель СФР Сергей Чирков.

В 2026 году страховые пенсии индексировали один раз - с 1 января на 7,6%.

Последний раз в России повышали пенсии два раза за год в 2022-м: тогда 1 января их увеличили на 8,6%, а 1 июня - на 10%.

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