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Общество

Валентина Неворотова рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие дни

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В ближайшие дни снег не прекратится. Об этом заявила начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова на совещании в региональном правительстве в четверг, 14 января.

По ее словам, имеет место южный циклон, который пришел из Севастополя и дальше будет в Курске. Больше всего снега выпало в Камешкирском и Лопатинском районах области.

«Температура меняется, будет от -4 до -7. Снег в течение дня будет продолжаться, и еще увеличится его количество. Высота снега на 6 утра сегодня была от 30 до 40 см», - сообщила Валентина Неворотова.

Она уточнила, что 15 января снег будет идти не так интенсивно, ветер стихнет. 16-го числа регион опять ждет обильный снегопад, но ветер будет слабее. 17-го везде слабый снег, температура от -12 до -17, на востоке до -21. 18-го будет холодно, но без осадков, 19-го ожидается небольшой снег и морозы до -25 и -30 градусов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

При такой администРАЦИИ ЖДАТЬ ТОЛЬКО МИЛОСТИ С НЕБА.

Гость||

ЗАЧТО ЕЙ ПЛАТЯТ ДЕНЬГИ НЕПОНЯТНО ОТ НЕЕ ОДНА НЕПРАВДА?А ПОГОДУ МОЖНО И В ИНЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

19-го ожидается небольшой снег и морозы до -25 и -30 градусов.
Эт когда купаться собрались? В ковид эпидемию купаться - самоубийство.

Имя: Гость
Комментарий:

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