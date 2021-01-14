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Общество

Пензенских детей запретили вывозить на мероприятия из-за снегопада

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«Никаких выездов ни на какие соревнования в другие регионы», - такое распоряжение сделал губернатор Иван Белозерцев на совещании в четверг, 14 января, в связи с ухудшением погодных условий.

Тему поднял руководитель одного из районов области, сообщивший об инициативных родителях, которые намерены 16 января организовать поездку детей на танцевальный конкурс. Он поинтересовался, нельзя ли на уровне ГИБДД запретить перевозку детей.

Начальник Пензенского гидрометцентра Валентина Неворотова подтвердила, что в субботу будет сложная обстановка, поэтому любые выезды лучше отменить.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что принять такое решение глава администрации района мог бы и самостоятельно, соответствующие полномочия у него есть.

«У нас есть родители, у которых нет чувства опасности за своих детей», - констатировал Белозерцев, поручив довести и до родителей, и до директоров образовательных учреждений информацию об отмене любых выездов.

В этой связи он напомнил о трагедии, случившейся в преддверии нового года: «Родители повезли ребенка на соревнования в другой регион. Ребенка потеряли в ДТП на границе с Пензенской областью. Виноват водитель из Ульяновска, который по касательной задел машину наших земляков. Погиб ребенок, родители в тяжелейшем состоянии находятся в больнице между жизнью и смертью».

Авария произошла около 19:50 на 7-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны. Участниками столкновения стали 35-летний водитель Hundai Solaris и 33-летняя женщина, управлявшая Honda Accord.

Травмы получили пассажирки Hundai: 8-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице, и 20-летняя девушка, ее медики госпитализировали. Водитель Honda, автомобилист, управлявший Hundai, а также его 35-летняя пассажирка после оказания помощи были отпущены.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В школах тоже занятия отменить не мешало бы. Многие детей с другого конца города в школу возят.

Гость||

В школах тоже занятия отменить не мешало бы. Многие детей с другого конца города в школу возят.

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А в Москве вообще до сих пор каникулы, а у нас даже на день из-за непогоды не отпустят, удавятся! пусть дети лезут по сугробам к школе, а учителя стоят в пробках!

Гость||

Во вторник, 12 января, в Пензенской области скончался 9-летний ребенок. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно из осведомленных источников.

По предварительным данным, третьекласснице, проживающей с родителями в Сосновоборске, ночью стало плохо: у нее заболел живот, началась рвота. Родители вызвали скорую помощь.

Бригада доставила маленькую пациентку в областной центр, но врачи оказались бессильны - около 5:00 она умерла.https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/01/13/v_penzenskoj_oblasti_umerla_9-letnyaya_shkolnitca_iz_sosnovoborska.html

Гость||

Гость писал(a):

Во вторник, 12 января, в Пензенской области скончался 9-летний ребенок. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно из осведомленных источников.

По предварительным данным, третьекласснице, проживающей с родителями в Сосновоборске, ночью стало плохо: у нее заболел живот, началась рвота. Родители вызвали скорую помощь.

Бригада доставила маленькую пациентку в областной центр, но врачи оказались бессильны - около 5:00 она умерла.https://www.penzainform.ru/news/incidents/2021/01/13/v_penzenskoj_oblasti_umerla_9-letnyaya_shkolnitca_iz_sosnovoborska.html

Скорая не приехала, девочку везли из Маркино в Сосновоборск на своей машине, по приезду в больницу в течение 2 часов помощи не какой от врачей не было,где девочка и впала в кому,только тогда приехала реанимация из Пензы, а уже девочка умерла в реанимации. Причина смерти "Сепсис".

Имя: Гость
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