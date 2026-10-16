День хлеба: 91% жителей ПФО отламывали горбушку по дороге домой

Ко Всемирному дню хлеба ВТБ выяснил, какие привычки связаны с одним из главных продуктов россиян. Оказалось, что 91% жителей Приволжского федерального округа в детстве хотя бы раз отламывали горбушку хлеба по дороге из булочной, а 30% поступают так и во взрослом возрасте.

Каждый день хлеб едят 85% респондентов, 58% готовы доплачивать за крафтовые сорта на закваске, а для 42% выбрасывать остатки по-прежнему табу.

Откусывание горбушки для 53% осталось детским воспоминанием, а 9% позволяют ее себе, только если батон теплый. Отказ от хлеба так и не стал массовым: полностью исключил его из рациона лишь 1% приволжан, еще 2% почти не едят хлеб. 38% не обходятся без него ни за одним приемом пищи, 47% едят каждый день, но не с каждой едой. Безглютеновыми и «фитнес»-сортами интересуются 6%.

Сторонники крафтовых сортов делятся на две почти равные группы: 26% считают качественный хлеб гастрономической ценностью, 32% покупают его только по особым случаям - к праздникам или приезду гостей. Еще 4% пекут на закваске сами. Переплачивать не готовы 25%: 17% уверены, что хлеб должен стоить недорого, 8% не чувствуют разницы во вкусе. 13% такой хлеб не пробовали.

Интересно, что жители ПФО чаще всего готовы переплачивать за такой хлеб - 58%, а реже всего жители ЮФО: здесь 29% настаивают, что крафтовый хлеб должен стоить недорого.

Главный признак качества еще до первой пробы - свежесть: на дату и время выпечки смотрят 55% покупателей. 33% ориентируются на насыщенный аромат, 26% - на плотную пропеченную корочку. Состав на этикетке изучают 17% жителей ПФО (а, например, в Москве и области - 25%), а на красивую крафтовую упаковку обращают внимание лишь 4% приволжан.

Классику - белый и черный - предпочитают 26% опрошенных. Остальные с интересом попробовали бы что-то новое: 29% - хлеб с сыром, травами и оливками; 20% - с солодом и пряностями по старинным рецептам; 14% - ржаной с сухофруктами и грецким орехом.

Бережное отношение к хлебу передается из поколения в поколение. 42% опрошенных говорят, что в их семье выбрасывать его не принято: вчерашний доедают, сушат сухари или отдают птицам. Еще 33% стараются покупать ровно столько, сколько съедят; у 15% «рука не поворачивается», хотя иногда приходится. Испортившиеся остатки без колебаний выбрасывают 8%.

Свои региональные особенности есть и у запаха детства. По 26% участников опроса из ПФО сказали, что с запахом детства у них ассоциируются свежий батон и ржаной хлеб с хрустящей корочкой; для 24% - это сдоба и бабушкина выпечка.

Отправляя кого-то в магазин, 72% приволжан говорят «купи хлеба», 8% - «купи батон», 7% - «купи буханку», 4% - «купи хлебушка», 3% - «купи нарезной» и 2% - «купи булку».

Опрос ВТБ был проведен в октябре 2026 года во всех федеральных округах. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Данные по Центральному и Северо-Западному федеральным округам приведены без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области соответственно.