В области из-за сильного снегопада приостановили автобусное сообщение

14.01.2021 | 10:34

В четверг, 14 января, в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановили автобусное сообщение в направлении Самары и Саратова.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным синоптиков, 14 января в регионе будет сильная метель и снегопад, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок, а пешеходам - быть предельно внимательными на дорогах.

«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за дорожным движением, обеспечивают оперативное взаимодействие с коммунальными службами по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий, оказывают помощь водителям транспортных средств», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.