В области из-за сильного снегопада приостановили автобусное сообщение

В четверг, 14 января, в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановили автобусное сообщение в направлении Самары и Саратова.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным синоптиков, 14 января в регионе будет сильная метель и снегопад, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок, а пешеходам - быть предельно внимательными на дорогах.
«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за дорожным движением, обеспечивают оперативное взаимодействие с коммунальными службами по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий, оказывают помощь водителям транспортных средств», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
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