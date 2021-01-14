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Общество

В области из-за сильного снегопада приостановили автобусное сообщение

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В четверг, 14 января, в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановили автобусное сообщение в направлении Самары и Саратова.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным синоптиков, 14 января в регионе будет сильная метель и снегопад, порывы ветра местами достигнут 19 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок, а пешеходам - быть предельно внимательными на дорогах.

«В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за дорожным движением, обеспечивают оперативное взаимодействие с коммунальными службами по ликвидации неудовлетворительных дорожных условий, оказывают помощь водителям транспортных средств», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Кто знает? Н-Новгород - Саратов перекрыта?

Гость||

По возможности,оставайтесь дома

Гость||

Пера и пензе остановить, в принципе и так все стоит

Гость||

Гость писал(a):

По возможности,оставайтесь дома
Я чет боюсь. Жена как-то искоса посматривает.

Гость||

Не бойся, насмотрелась она уже на червячка твоего, на работу пошла бы глядишь что получше отхватила бы.

Имя: Гость
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