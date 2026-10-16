Жителей Пензы и еще 7 населенных пунктов ждут перебои в телевещании

В ближайшую неделю в Пензе и еще 7 населенных пунктах региона возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями из-за профилактических и других плановых работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

19 октября с 1:00 до 10:00 в Пензе может прерываться трансляция программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплексов, а также всех радиостанций; в Сердобске (с. Мещерском) - обоих мультиплексов и «Радио России»; в Пачелме - обоих мультиплексов и радиостанций «Радио России», «Дорожное радио», «Радио Ваня», «Юмор FM», «Маруся FM»; в Кузнецке (с. Благодатка) - обоих мультиплексов и «Радио России», «Дорожного радио», «Авторадио», «Радио Ваня».

20 октября с 10:00 до 16:00 будут проблемы с вещанием 1-го и 2-го мультиплексов и «Радио России» в Малой Сердобе.

21-го с 10:00 до 16:00 в c. Салтыково (Земетчинский район) вероятны перерывы в трансляции программ, входящих в состав обоих мультиплексов. В Пачелме с этого дня по 6 ноября с 8:00 до 17:00 возможны отключения «Радио России» (их общее время не превысит 32 часов).

22 октября с 10:00 до 16:00 в Никольске ожидаются проблемы с трансляцией 1-го и 2-го мультиплексов, «Радио России», «Нового радио».

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».