Жителей Пензенской области ждут теплые выходные

В предстоящие выходные в Пензенской области ожидается в основном солнечная и теплая погода. Этому поспособствует влияние обширного континентального антициклона.

Такой прогноз дали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 16 октября.

«Лишь местами пройдет небольшой дождь», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим останется повышенным.

Так, в субботу днем ожидается до +21 градуса, в воскресенье - до +19, а вот в понедельник ртутные столбики поднимутся максимум до +16. Ночные заморозки не прогнозируются.