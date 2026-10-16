Жителей Пензенской области ждут теплые выходные

Общество

Жителей Пензенской области ждут теплые выходные
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В предстоящие выходные в Пензенской области ожидается в основном солнечная и теплая погода. Этому поспособствует влияние обширного континентального антициклона.

Такой прогноз дали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 16 октября.

«Лишь местами пройдет небольшой дождь», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим останется повышенным.

Так, в субботу днем ожидается до +21 градуса, в воскресенье - до +19, а вот в понедельник ртутные столбики поднимутся максимум до +16. Ночные заморозки не прогнозируются.

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