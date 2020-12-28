Пензенская область получит более 1 млрд на развитие дорожной сети

28.12.2020 | 09:07

На развитие дорожной сети в Пензенской области будут направлены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в минувшую пятницу, 25 декабря.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество ДТП.

В ближайшие три года между регионами распределят более 172,3 млрд руб.

Пензенская область получит из нераспределенного резерва в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 315 млн в 2021 году, 400 - в 2022-м и 200 - в 2023-м.

Еще 120 млн будет выделено в 2023 году адресно на внедрение интеллектуальной транспортной системы.