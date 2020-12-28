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Общество

Пензенская область получит более 1 млрд на развитие дорожной сети

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На развитие дорожной сети в Пензенской области будут направлены дополнительные средства. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в минувшую пятницу, 25 декабря.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы», - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и снизить количество ДТП.

В ближайшие три года между регионами распределят более 172,3 млрд руб.

Пензенская область получит из нераспределенного резерва в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 315 млн в 2021 году, 400 - в 2022-м и 200 - в 2023-м.

Еще 120 млн будет выделено в 2023 году адресно на внедрение интеллектуальной транспортной системы.

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Гость||

Пилить не перепилить.

Жаль, что новых дорог так и не появится

Гость||

Распилы... откаты...

Гость||

На развитие троллейбусной сети Пенза сколько получит?

Гость||

Гость писал(a):

Пилить не перепилить.
Не такие уж и большие деньги, исходя из стоимости погонного метра дорожного полотна.

Гость||

Какие все завистливые. Дороги хорошие в Пензе. С учетом стажа водительского 20 лет, могу смело это говорить.

Гость||

Лопнут от такого большого распила. Пожалели бы в Москве местных коррупционеров. Не осилят бедные.

Гость||

Да пусть воруют, лишь бы дороги нормальные делали, чтобы трупов и калек на дорогах меньше стало.

Гость||

Гость писал(a):

Какие все завистливые. Дороги хорошие в Пензе. С учетом стажа водительского 20 лет, могу смело это говорить.
Полная чушь. Через каждый 10 метров торчит люк, ямы, на мостах стыки сделаны через одно место, тротуара нормального почти нигде нет, ничего не чиститься ни зимой, ни летом. Новых дорог не строиться. Скоро встанет ГПЗ, АРбековская застава, центр города.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Какие все завистливые. Дороги хорошие в Пензе. С учетом стажа водительского 20 лет, могу смело это говорить.
Полная чушь. Через каждый 10 метров торчит люк, ямы, на мостах стыки сделаны через одно место, тротуара нормального почти нигде нет, ничего не чиститься ни зимой, ни летом. Новых дорог не строиться. Скоро встанет ГПЗ, АРбековская застава, центр города.
+498309

Гость||

И кругом заплатки после прорывов коммунальщиков

Имя: Гость
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