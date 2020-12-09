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Общество

В Пензе будут проводить занятия для переболевших коронавирусом

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Тренерам предстоит заняться реабилитацией пензенцев, переболевших коронавирусом. В учреждениях спортивной направленности будут создаваться особые группы. А пока для тех, кто станет проводить в них занятия, организовали семинар, где чиновники и врачи рассказали об особенностях физкультуроков. Все еще только решается.

«Это будет небесплатно. Будут формироваться определенные группы на спортивных объектах. Все желающие или те, кому это рекомендовано, могут прийти и узнать все условия получения данной услуги», - пояснил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Врачи настраивают тренеров: работа предстоит непростая. Заниматься в группы придут люди разного возраста, с различными проблемами со здоровьем. Им необходим индивидуальный подход. Есть и сложности особого плана. COVID-19 отражается на психике, люди становятся капризными, впадают в депрессию.

«Даже на амбулаторном этапе реабилитация должна быть рекомендована врачом. Только врач определяет объем, начало, режим, интенсивность реабилитационных мероприятий», - отметила главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова.

В качестве лучших мер специалисты советуют применять ходьбу (как обычную, так и скандинавскую), гимнастику с упором на суставную и дыхательную. Комплекс, который продемонстрировали на семинаре, уже опробован на сотрудниках спортдиспансера, переболевших коронавирусной инфекцией.

«Даже простое упражнение может вызвать у некоторых дискомфорт, повышение давления и одышку», - рассказала инструктор областного врачебно-физкультурного диспансера Алена Мусорина.

Участники встречи говорили и о том, как мотивировать бывших пациентов заняться восстановлением своего здоровья, в то время как большинство упорным занятиям предпочитает таблетки. А еще важно не упустить время. Начинать реабилитацию лучше не позднее чем через два месяца после получения отрицательного результата теста на COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот вам небольшая порция бреда,перед сном.

Имя: Гость
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