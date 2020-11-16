В Сердобске при пожаре погиб 44-летний мужчина

16.11.2020 | 11:16

В Пензенской области устанавливают обстоятельства и причину пожара, после которого было обнаружено тело 44-летнего мужчины. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября в Сердобске.

Сообщение о возгорании на улице Крылова, 19, поступило на пульт дежурного в 22:15. На место ЧП выехали 13 сотрудников регионального ГУ МЧС и 3 спецавтомобиля.

Оказалось, загорелся деревянный нежилой дом площадью 70 кв. м, крытый железом.

«В результате пожара погиб мужчина 1976 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося будет проведена проверка.