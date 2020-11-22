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Происшествия

При пожаре в Терновке пострадали молодые мужчина и женщина

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В субботу, 21 ноября, в Пензе, на улице Сухумской, в квартире дома № 11, случился пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 20:45.

На место прибыли 10 пожарных на трех спецавтомобилях.

«В результате обгорели стена и потолок на кухне квартиры на площади 1 квадратный метр. Пострадали 33-летний мужчина и 27-летняя женщина», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото с места происшествия поделился очевидец в соцсети «ВКонтакте». Комментировавшие их пользователи обратили внимание на двор, заставленный легковыми автомобилями, которые существенно затруднили проезд пожарных.

15 ноября на улице Мира в Пензе произошел пожар в квартире 5-этажного дома. Удалось спасти 10 человек, в том числе трех детей. 30 жильцов были эвакуированы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/penza_live
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