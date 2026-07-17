В Тамале завершается ремонт врачебных кабинетов поликлиники

В Тамалинской участковой больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники, начатый в июне. Здание, построенное в 1988 году, обветшало, сети износились.

В настоящее время на заключительной стадии находится обновление помещений второго этажа третьего блока.

«Уже сейчас во врачебных кабинетах практически завершены отделочные работы, ведется монтаж современных подвесных потолочных конструкций. Особое внимание мы уделяем безопасности и доступности: сейчас производится укладка напольной плитки на лестничных маршах», - рассказал директор больницы Вадим Суслин.

Также ведется установка современной системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.

«В 2026 году запланирован капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения», - напомнили в региональном минздраве.