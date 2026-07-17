В Райках временно отключили водоснабжение

В пятницу, 17 июля, Горводоканал в 11:10 сообщил об отключении холодного водоснабжения в Райках и нескольких домах, расположенных рядом с микрорайоном.

Ресурса нет из-за ремонтных работ на участке водовода, расположенном на улице Пушкина, 168.

В Райках без воды остались:

- улица Ново-Гражданская,

- улица Солдатская,

- улица Угловая,

- улица Бекешская,

- улица Проломная,

- улица Дарвина,

- улица Некрасова,

- улица Жуковского,

- улица Пугачева.

Также в зоне отключения:

- улица Пугачева, 93,

- улица Некрасова, 13, 15, 34,

- улица Пушкина, 161, 165.

В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.