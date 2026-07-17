В Райках временно отключили водоснабжение

В пятницу, 17 июля, Горводоканал в 11:10 сообщил об отключении холодного водоснабжения в Райках и нескольких домах, расположенных рядом с микрорайоном.
Ресурса нет из-за ремонтных работ на участке водовода, расположенном на улице Пушкина, 168.
В Райках без воды остались:
- улица Ново-Гражданская,
- улица Солдатская,
- улица Угловая,
- улица Бекешская,
- улица Проломная,
- улица Дарвина,
- улица Некрасова,
- улица Жуковского,
- улица Пугачева.
Также в зоне отключения:
- улица Пугачева, 93,
- улица Некрасова, 13, 15, 34,
- улица Пушкина, 161, 165.
В какое время будет восстановлена подача ресурса, не уточняется.