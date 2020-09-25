В Пензе на работу троллейбусов в ноябре выделят 7 млн рублей

На работу пензенского электротранспорта в ноябре требуется 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Об этом заявила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на сессии гордумы в пятницу, 25 сентября.
Это на 2,8 млн меньше, чем требовалось на октябрь. Как пояснила главный финансист Пензы, уменьшение расхода связано с сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.
«Люди сами уволились - водители, кондукторы», - объяснила она, уточнив, что необходимая сумма вычислялась управлением транспорта и связи по результатам предварительного анализа.
Первый замглавы администрации Пензы Виталий Макаров рассказал о текущей работе.
«На октябрь был объявлен аукцион, одна заявка есть. Сегодня он завершен. Мы доводим лимиты и объявляем новый аукцион на ноябрь. Далее на декабрь будем искать средства», - уточнил он.
Все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за выделение средств.
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Во-первых люди не совсем сами ушли, а их вынудили уйти. Так что не надо перекладывать с больной головы на здоров. Во-вторых, сколько можно кидать эти подачи для поддержания почти мёртвого троллейбуса? Когда обновят и увеличат муниципальный тролейбусный парк? А так это похоже на выброс денег в пропасть, чтобы можно было отчитаться "мы сделали все что могли".