В Пензе на работу троллейбусов в ноябре выделят 7 млн рублей

25.09.2020 | 10:41

На работу пензенского электротранспорта в ноябре требуется 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Об этом заявила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на сессии гордумы в пятницу, 25 сентября.

Это на 2,8 млн меньше, чем требовалось на октябрь. Как пояснила главный финансист Пензы, уменьшение расхода связано с сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.

«Люди сами уволились - водители, кондукторы», - объяснила она, уточнив, что необходимая сумма вычислялась управлением транспорта и связи по результатам предварительного анализа.

Первый замглавы администрации Пензы Виталий Макаров рассказал о текущей работе.

«На октябрь был объявлен аукцион, одна заявка есть. Сегодня он завершен. Мы доводим лимиты и объявляем новый аукцион на ноябрь. Далее на декабрь будем искать средства», - уточнил он.

Все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за выделение средств.