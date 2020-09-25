Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|11:08
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Общество

В Пензе на работу троллейбусов в ноябре выделят 7 млн рублей

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На работу пензенского электротранспорта в ноябре требуется 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Об этом заявила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на сессии гордумы в пятницу, 25 сентября.

Это на 2,8 млн меньше, чем требовалось на октябрь. Как пояснила главный финансист Пензы, уменьшение расхода связано с сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.

«Люди сами уволились - водители, кондукторы», - объяснила она, уточнив, что необходимая сумма вычислялась управлением транспорта и связи по результатам предварительного анализа.

Первый замглавы администрации Пензы Виталий Макаров рассказал о текущей работе.

«На октябрь был объявлен аукцион, одна заявка есть. Сегодня он завершен. Мы доводим лимиты и объявляем новый аукцион на ноябрь. Далее на декабрь будем искать средства», - уточнил он.

Все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за выделение средств.

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Гость||

Во-первых люди не совсем сами ушли, а их вынудили уйти. Так что не надо перекладывать с больной головы на здоров. Во-вторых, сколько можно кидать эти подачи для поддержания почти мёртвого троллейбуса? Когда обновят и увеличат муниципальный тролейбусный парк? А так это похоже на выброс денег в пропасть, чтобы можно было отчитаться "мы сделали все что могли".

Гость||

все лицемерные подонки будут наказаны

Гость||

Не выделите деньги на троллейбусы - горожане вынуждены будут передвигаться только на частных автобусах и маршрутках, которые гоняют, подрезают, высаживают вне остановок. И в голове водителей не безопасность, а только деньги, деньги и ещё раз деньги

Имя: Гость
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