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Общество

В казне Пензы нашли средства на работу троллейбусов в декабре

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Финансирование различных отраслей социально-экономической сферы обсуждалось в среду, 21 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы.

Как доложила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, внутри бюджета произведено перераспределение средств.

«Из них выделяем и добавляем 4 млн 45,8 тыс. руб. на обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом. В общей сумме на декабрь на транспорт предусмотрены средства в сумме 6 млн 457 тыс. руб. То есть 2 млн находит отрасль и 4 млн 45,8 тыс. перераспределяем мы», - уточнила она.

Депутаты одобрили проект решения, которое в окончательном варианте должно быть принято на ближайшей сессии гордумы.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на функционирование электротранспорта в октябре.

25 сентября на сессии гордумы на функционирование троллейбусов в ноябре было выделено 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Уменьшение расходов объясняется сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.

С 1 октября был расторгнут договор с ООО «Горэлектротранс» и заключен новый контракт с ООО «Универсал Сервис». В открытых источниках есть сведения о том, что это общество было создано 1 сентября 2020 года с уставным капиталом в 10 000 рублей.

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Гость||

Ну хорощо, уломали, декабрь - и всё!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

То есть 2 млн находит отрасль и 4 млн 45,8 тыс. перераспределяем мы
Ну отрасль-то из точно не найдет.

Гость||

Вот что значит хорошо поскрести по сусекам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В казне Пензы нашли средства на работу троллейбусов в декабре
Вы зубы народу не заговаривайте с этим помесячным финансированием.

По 31 декабря 2020 года деньги нашли - ОК.

А что будет с 1 января 2021 года? Троллейбусы встанут на прикол?

Вот зачем нужно нагнетать?

Имя: Гость
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