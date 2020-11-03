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Общество

Заксобр больше не будет согласовывать кандидатуру прокурора области

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Депутаты регионального парламента больше не будут согласовывать кандидатуру на должность прокурора Пензенской области. Соответствующий закон был принят на сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.

Законопроект народным избранникам представила старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова. Она пояснила, что изменения в порядке назначения главного «государева ока» области связаны с поправкой в Конституции Российской Федерации, принятой 1 июля.

Согласно этому документу, норма о необходимости согласования кандидатуры прокурора региона с субъектами Российской Федерации утратила силу. Теперь они назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за законопроект единогласно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за законопроект единогласно.
А что, если бы проголосовали против, Конституцию бы изменили? Зачем время тратили на бессмысленное голосование, если решение принято за них?

Гость||

нам цирка не надо и так есть где об хохотаться

Гость||

великое дело свершили.господа.......

Имя: Гость
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