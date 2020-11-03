Заксобр больше не будет согласовывать кандидатуру прокурора области

Депутаты регионального парламента больше не будут согласовывать кандидатуру на должность прокурора Пензенской области. Соответствующий закон был принят на сессии, состоявшейся во вторник, 3 ноября.
Законопроект народным избранникам представила старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова. Она пояснила, что изменения в порядке назначения главного «государева ока» области связаны с поправкой в Конституции Российской Федерации, принятой 1 июля.
Согласно этому документу, норма о необходимости согласования кандидатуры прокурора региона с субъектами Российской Федерации утратила силу. Теперь они назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.
Присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за законопроект единогласно.
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penzainform.ru писал(a):А что, если бы проголосовали против, Конституцию бы изменили? Зачем время тратили на бессмысленное голосование, если решение принято за них?