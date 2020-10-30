Сетевое издание|18+|Пятница|30 окт 2020|12:11
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Общество

Мэр Пензы признал, что троллейбусы пока нечем заменить

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Элетротранспорт не исчезнет с улиц Пензы, пока городская власть не найдет ему замену. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил мэр Андрей Лузгин.

«Мы говорили, что троллейбусы будут отменены, если будут автобусы. Не шла речь, что мы просто убираем их. По автобусам решения нет, поэтому троллейбусы сохранены. Пока мы не найдем адекватные компенсирующие меры, по троллейбусам решение принимать не будем», - пояснил он.

Ранее глава администрации уточнял, что органом местного самоуправления подана заявка на 120 автобусов, но она до сих пор находится на рассмотрении.

28 октября мэр ответил на открытое письмо генерального директора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова, который обозначил проблемы, с которыми столкнулась его организация.

Это задолженность в размере 16 млн рублей перед перевозчиком и новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

Андрей Лузгин пояснил, что троллейбусы принадлежат частной компании и стоимость проезда в них субсидируется муниципалитетом. «Поездка стоит 20 рублей, плюс 17-18 рублей мы оплачиваем в рамках муниципального контракта», - уточнил он.

«Что касается требований транспортной безопасности, они касаются всех перевозчиков. Включение их в контракт, на мой взгляд, обоснованно», - заявил Лузгин.

Как известно, в областном центре объем перевозок граждан троллейбусами не превышает 5%. Чтобы они курсировали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей.

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Гость||

Нет, давайте заменим. Точнее вообще уберем, а потом будем искать замену как тент для нового фонтана. ))

Гость||

Хосподя, да возьмете взаймы с десяток автобусов, предъявите как замену рогатым. А потом через месяцок вернете автобусы где взяли и будет благода-а-ать... И за проезд полтос можно зарядить сразу, быдло заплатит, никуда не денется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

28 октября мэр ответил на открытое письмо генерального директора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова
Это свеже слабанная конторка -ПУСТЫШКА ,ПРОКЛАДКА для отмывания бюджетных средств,потому что вся троллейбусная инфраструктура вместе с подвижным составом была выкуплена с нарушениями за смешную сумму Меркурием-Авто-9 Кривозубова. Может хватит народ дурить ,давно пора заняться этой транспортной ОПГ в лице чиновников,Дилижансов,Меркуриев и Автокомбината.

Гость||

А зачем ставить задачу уничтожать уже существующее? Может целесообразнее обновлять, развивать, улучшать? Ведь не на пустом же месте, а без развития что угодно придет в упадок. Только не надо про экономику, не надо передергивать числа, и так понятно кому это выгодно, только не городу и не пассажирам.

Гость||

Троллейбусы оставить и развивать, а автобусами заменять постепенно маршрутки. Такой вариант даже в голову не приходит?

Гость||

Сейчас начнут про скорость и неповоротливость, не надо. Я пропускаю 54-й и спокойно сажусь в 7-ку. Еду намного комфортнее и свободнее, так как 54-й едет перед нами, с той же скоростью, но набивая пассажиров.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как известно, в областном центре объем перевозок граждан троллейбусами не превышает 5%.
А какой умник убрал троллейбусы с самых выгодных маршрутов. Это случайно не менагеры из областной администрации и города это сделали?

Гость||

Автобусы с их выхлопами - не замена троллейбусам Менять надо на электробусы.

Гость||

Даёшь по машине каждому, чтобы нытиков не стало!

Гость||

Даёшь по машине каждому, чтобы нытиков не стало!

Гость||

НЕ ВЕРЬТЕ ИМ. Хотят зайти с другой стороны!

Гость||

Тогда будут ныть, что бесплатных парковок всем не хватает.

Гость||

Гость писал(a):

Хотят зайти с другой стороны!
С какой?

Гость||

Даешь бесплатную парковку к бесплатной машине! И карандаш для закатывания губы))))))))

Гость||

Автобусы отравили всю атмосферу в городе и стране. это грязь.Нужны экологически чистые виды транспорта.Надо прежде всего заботиться о здоровье людей-это главный аспект, так сказал Путин.

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Имя: Гость
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