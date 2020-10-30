Мэр Пензы признал, что троллейбусы пока нечем заменить

30.10.2020 | 11:20

Элетротранспорт не исчезнет с улиц Пензы, пока городская власть не найдет ему замену. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил мэр Андрей Лузгин.

«Мы говорили, что троллейбусы будут отменены, если будут автобусы. Не шла речь, что мы просто убираем их. По автобусам решения нет, поэтому троллейбусы сохранены. Пока мы не найдем адекватные компенсирующие меры, по троллейбусам решение принимать не будем», - пояснил он.

Ранее глава администрации уточнял, что органом местного самоуправления подана заявка на 120 автобусов, но она до сих пор находится на рассмотрении.

28 октября мэр ответил на открытое письмо генерального директора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова, который обозначил проблемы, с которыми столкнулась его организация.

Это задолженность в размере 16 млн рублей перед перевозчиком и новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

Андрей Лузгин пояснил, что троллейбусы принадлежат частной компании и стоимость проезда в них субсидируется муниципалитетом. «Поездка стоит 20 рублей, плюс 17-18 рублей мы оплачиваем в рамках муниципального контракта», - уточнил он.

«Что касается требований транспортной безопасности, они касаются всех перевозчиков. Включение их в контракт, на мой взгляд, обоснованно», - заявил Лузгин.

Как известно, в областном центре объем перевозок граждан троллейбусами не превышает 5%. Чтобы они курсировали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей.