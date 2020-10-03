В Пензе новогоднюю елку передвинут ближе к улице Кирова

03.10.2020 | 10:08

В пятницу, 2 октября, в региональном департаменте градостроительства и архитектуры обсудили подготовку к празднованию Нового года в Пензе.

У участников нашлись замечания к концепции праздничного оформления областного центра. Главный архитектор города Сергей Петров предложил дополнить элементы оформления улиц и площадей, а также изменить привычное расположение объектов на площади Ленина.

Так, новогоднюю елку планируется установить ближе к улице Кирова.

Специалисты должны составить схему зонирования центральной площадки, чтобы наглядно оценить изменения, и предложить варианты размещения зимних аттракционов.

«Также будет проведена ревизия и ремонт имеющихся светодиодных арт-объектов, изготовлена новая светящаяся цифра 1 для обозначения нового, 2021 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.