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Общество

В Пензе новогоднюю елку передвинут ближе к улице Кирова

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В пятницу, 2 октября, в региональном департаменте градостроительства и архитектуры обсудили подготовку к празднованию Нового года в Пензе.

У участников нашлись замечания к концепции праздничного оформления областного центра. Главный архитектор города Сергей Петров предложил дополнить элементы оформления улиц и площадей, а также изменить привычное расположение объектов на площади Ленина.

Так, новогоднюю елку планируется установить ближе к улице Кирова.

Специалисты должны составить схему зонирования центральной площадки, чтобы наглядно оценить изменения, и предложить варианты размещения зимних аттракционов.

«Также будет проведена ревизия и ремонт имеющихся светодиодных арт-объектов, изготовлена новая светящаяся цифра 1 для обозначения нового, 2021 года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А если ёлку перенести к филармонии ???

Гость||

Социальная дистанция

Гость||

Ивану фоточки в инсту так удобнее снимать.

Гость||

Гость писал(a):

А если ёлку перенести к филармонии ???
А зачем?

Гость||

сегодня кабалят штрафами за отсутствие намордника, а сами планируют массовые гуляния, у той же ёлки. маразма набралось уже столько, что суд можно завалить жалобами. купят себе тёплое местечко и сидят, измываются над холопами.

Гость||

рановато гулянкой занялись. Определились бы сначала, как возрождать экономику. Определились бы с правящей командой, наконец.

Гость||

Гость писал(a):

сегодня кабалят штрафами за отсутствие намордника, а сами планируют массовые гуляния, у той же ёлки. маразма набралось уже столько, что суд можно завалить жалобами. купят себе тёплое местечко и сидят, измываются над холопами.
Дело в том ,что не прописано как конкретно и где носить маску ,т.е. по сути её можно носить просто в кармане ,это тоже будет ношение.

Имя: Гость
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