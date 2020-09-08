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Общество

В Пензе пройдет акция за трезвый образ жизни

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К Всероссийскому дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, в Пензе подготовлена тематическая акция «Профилактика - основа здоровья». Она пройдет в четверг, 10 сентября.

Врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогут жителям и гостям города протестировать состояние своего здоровья.

Специалист даст рекомендации по установленным факторам риска. Спортивный врач проконсультирует о видах и индивидуальной интенсивности физической активности. А медицинский психолог ответит на вопросы профилактики и лечения зависимостей.

Кроме того, тематические пособия наглядно продемонстрируют изменения внутренних органов при злоупотреблении алкоголем и курении.

«Все желающие укрепить свое здоровье и стать участниками движения за трезвый образ жизни приглашаются на улицу Московскую, 86 (ориентир - памятник «Покаяние»). Начало - в 12:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

отметить надо

Гость||

Не дай вам боже в этот день ограничить продажу спиртного.

Гость||

Как показывает практика чинуши самые бухарики в РОССИИ

Гость||

Русский, не пей!

Гость||

крестный ход будет?

Вроде уже хороводили не эту тему, и получается безрезультатно?

Гость||

У "покаяния" ну очень символично!

Гость||

Продают алкоголь на каждом шагу, а потом акции проводят - показуха.

Гость||

Опять запрет на продажу алкоголя или как?

Где логика, каждый праздник запрещать - когда кто хочет, заранее ящиками затарится!

Имя: Гость
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