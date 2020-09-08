В Пензе пройдет акция за трезвый образ жизни

08.09.2020 | 12:16

К Всероссийскому дню трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, в Пензе подготовлена тематическая акция «Профилактика - основа здоровья». Она пройдет в четверг, 10 сентября.

Врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики помогут жителям и гостям города протестировать состояние своего здоровья.

Специалист даст рекомендации по установленным факторам риска. Спортивный врач проконсультирует о видах и индивидуальной интенсивности физической активности. А медицинский психолог ответит на вопросы профилактики и лечения зависимостей.

Кроме того, тематические пособия наглядно продемонстрируют изменения внутренних органов при злоупотреблении алкоголем и курении.

«Все желающие укрепить свое здоровье и стать участниками движения за трезвый образ жизни приглашаются на улицу Московскую, 86 (ориентир - памятник «Покаяние»). Начало - в 12:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.