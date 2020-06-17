В Пензенской области «Дамате» вложит 38 млн руб. в строительство жилья

17.06.2020 | 13:26

37 новых жилых домов будет построено по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», соинвестором которой стала группа компаний «Дамате» - крупнейший производитель мяса индейки в России.

Региональный проект воплощается в жизнь в Нижнеломовском районе Пензенской области, где расположены основные площадки «Дамате» по производству и переработке индейки. Он станет самым масштабным в Российской Федерации. Его общая стоимость составит 380 млн рублей.

Специалисты планируют завершить строительство жилого комплекса до конца текущего года. В начале 2021-го новоселы должны заехать в новые квартиры.

Компания «Дамате» выступает соинвестором проекта наряду с федеральным, областным и местным бюджетами. «Дамате» вложит в проект 38 миллионов рублей, из которых 15 млн уже направлены на разработку проектной документации, а не менее 23 млн будут инвестированы непосредственно в строительство.

Комплекс представляет собой блокированную застройку из сгруппированных 1-, 2-, 3- и 4 -комнатных квартир. В одном блокированном доме от трех до восьми квартир, а всего их 191.

178 жилых помещений будет предоставлено работникам ГК «Дамате», из них 116 - семьям с детьми и еще 10 - семьям, где оба родителя работают в компании. Всего комплекс рассчитан на 563 жителя, в их числе 520 работников «Дамате» и членов их семей, это 92,4% от общего числа проживающих.

В программе участвуют работники предприятий ГК «Дамате», не имеющие собственного жилья в Нижнеломовском районе или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, желающие переехать на постоянное место жительства в Нижнеломовский район. После завершения строительства квартиры передадут участникам программы в аренду, а в дальнейшем работники компании получат право выкупить их.

«Обеспечение сотрудников жильем - одна из составляющих социальной политики ГК «Дамате» и наше конкурентное преимущество. Мы постоянно создаем новые рабочие места и продолжаем набор сотрудников на строящиеся и действующие объекты. Именно поэтому мы приняли решение об участии в строительстве жилого комплекса в Нижнеломовском районе, который может стать визитной карточкой региона», - прокомментировал проект генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Проектная документация, которую разработал Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, прошла государственную экспертизу. Застройщик, определившийся после проведения конкурсных процедур, уже приступил к работам.

Новоселов ждут не только просторные и удобные квартиры со всеми удобствами, но и комфортная внешняя среда. Специалисты обустраивают внутренние дороги и тротуары, монтируют уличное освещение. Проект предусматривает четыре рекреационные зоны с детскими игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом.