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Общество

Для пензенских медиков доступна программа поддержки «Мед-капитал»

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В условиях пандемии привычный уклад стремительно меняется. Медики сегодня работают на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье пациентов.

Группа компаний «Территория жизни» выражает огромную благодарность сотрудникам учреждений здравоохранения за их ежедневное служение по спасению человеческих жизней. Для всех медицинских работников подготовлена программа поддержки «Мед-капитал» и созданы исключительные условия приобретения квартир в ЖК «Арбековская застава».

«В это нелегкое время хочется поддержать наших доблестных врачей и сказать им спасибо. Именно поэтому нами была разработана выгодная программа «Мед-капитал» для всех сотрудников сферы медицины на приобретение квартир со скидкой от 3% до 6% в ЖК «Арбековская застава». Развитая инфраструктура, удобное расположение, безопасность, высокое качество жилья с функциональной отделкой Smart Pro - это именно то, что необходимо для комфортной жизни в условиях современного ритма города», - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Отделка Smart Pro - новый стандарт чистовой отделки квартир. Она включает в себя следующие материалы: ламинат класса 33, натяжные потолки, керамическую плитку, всю сантехнику и стиральную машину.

В период с 1 июня по 31 августа 2020 года для всех сотрудников медицинских учреждений действуют выгодные условия на приобретение квартир в ЖК «Арбековская застава» со скидкой от 3% до 6%. При этом квартиру можно приобрести по программе «Доступная ипотека».

Ознакомиться с вариантами домов и квартир предлагается на сайте www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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